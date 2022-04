Dagaalka Ruushka iyo Ukraine: Diyaarado duqeeyay magaalo ku taalla gudaha Ruushka iyo goobo shidaal

44 Daqiiqadood ka hor

Guddooniyaha maamulka gobolka ay magaaladu ka tirsan tahay ayaa sheegay in weerarkaas ay fuliyeen labo diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca ah oo laga leeyahay Ukraine. Hase yeeshee Dowladda Ukraine wali ma aysan sheeganin mas'uuliyadda.

Ukraine ma qirsana mana beenin duqeyntii goobaha shidaalka Ruushka

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ukraine, Dmyytro Kuleba, waxa uu diiday in uu xaqiijiyo ama beeniyo in Ukraiane ay duqeysay goob shidaal oo ku taala gobolka Belgorod oo ka tirsan Ruushka.

Xigashada Sawirka, Russian Ministry of Emergency Situation

Sidoo kalena wasiirka Difaaca Ukraine ayaa ka gaabsaday in wax war ah uu ka bixiyo arrintaas.

Afhayeen u hadlay wasaaradda Gaashaandhigga Ukraine ayaa sidan yidhi: ''Ukraine haatan waxay waddaa howlgallo isdifaacid ah oo ay kaga horjeeddo ciidamada Ruushka ee ku suagan dalkeeda taasna macnaheedu ma aha in Ukraine ay mas'uul ka tahay masiibo kasta oo ka dhacda dhulka Ruushka gudihiisa."

Jeneraalo Ukraine ah oo derajada looga qaaday jaajuusnimo

Madaxweyne Volodymyr Zelensky ma uusan shaacin sababta ka dambeysa go'aanka u ka qaatay labadaas jeneraaal ee uu darajada ka dhigay, laakiin waxaa uu carrabka ku dhuftay in labada jeneraal aanay daacad u aheyn dalka Ukraine.

Maxay Ruushku u doonayaan in ay xukumaan Donbas?

Madaxweynaha Ruushku si uu marmarsiiyo ugu helo heysashada gobollada bariga Ukraine ee Crimea iyo Donbas wuxuu marar badan ku celceliyey eedeymihiisa ku saabsan in Ukraine ay xasuuq ka geysatay gobolada Bariga.

Waxaa la isweydiiyaa sababta Ruushka u doonayo in uu goboladaas u xukumo ama xukunkooda ugu dhiibo kooxaha gooni u goosadka ee isaga taageera.

Wuxuu Ruushku aad u doonayaa in uu sameysto xeydaab aga gudban in reer Galbeedkuu soo dhawaadaan xuduudiissa ,taas lafteedana waxay qeyb ka tahay sababaha uu ugu duulay Ukraine waayo Ukraine waxay rajeyneysay in ay ku biirto NATO taas oo Ruushku u arkomqatar weyn.