Jilaa Will Smith oo shaqadii iska casilay kadib dharbaaxadii uu ku dhuftay majaajileestaha

Saacad ka hor

Will Smith oo dharbaaxay Chris Rock xilli ay socotay xafladda abaalmarinta filimada ee Oscar

Jilaaga caanka ah ee u dhashay Mareykanka, Will Smith ayaa iska casilay shaqadii uu ka hayay Akadeemiyada Oscars ka dib markii uu masraxa ku dharbaaxay majaajiliiste Chris Rock intii ay socotay xafladdii abaalmarinta xidigaha aflaamta ee the Oscars Axaddii aan soo dhaafnay.

Dharbaaxada kadib, Will Smith ayaa ku guulaystay abaalmarintii u horreysay ee uu ka helo the Oscars, isagoo ku mutaystay filinka King Richard oo uu ku matelayay aabaha dhalay xidigaha tenniska ee Venus iyo Serena Williams.

Jilaaga wuxuu sidoo kale sheegay in uu diiradda saari doono sidii uu ku garab istaagi lahaa kuwa guusha gaaray ee mudan in la tixgeliyo.

Wuxuu kusoo gabagabeeyay warkiisa, "Isbaddalka wakhti ayuu qaataa, waxaa iga go'an in aan howsha qabto si aan u hubiyo in mardambe aysan wax rabshado ah dhici doonin"

Chris Rock ayaa mar sii horreysay go'aansaday in wax dambi ah uusan kusoo oogin Smith, sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalkaas.

Jilaaga caanka ah ee Will Smith ayaa raali-gelin siiyay majaajileyste Chris Rock oo uu wejiga ka dharbaaxay xilli uu daadihinayay xafladda abaalmarinta xidigaha aflaamta ee the Oscars.

Smith ayaa sheegay in falka uu ku kacay uu ahaa mid aan "la aqbali karin, isla markaana aan qiil lahayn".

Sheekada weli ma aysan dhammaan

Will Smith in uu iska casilo akadeemiyadda Oscars waa arrin aad u weyn.

Kaliya tiro yar oo dad ah ayaa waligood laga eryay bandhigga aflaamta ee Oscars: waxaa ka mid ah Harvey Weinstein, Bill Cosby iyo Roman Polanski - in kasta oo aysan caddayn in Will Smith uu tallaabo noocaas ah la kulmay. walow arrintaa loo sheegi lahaa dhowr toddobaad gudahood.