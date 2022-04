Guutadii 'Geesiyaasha' Ruushka oo qasaaro weyn soo gaaray

Mid ka mid ah muuqaallada aan helnay ayaa muujinaya dhowr baabuur oo ah kuwa gaashaaman ee fudud ee VDV-ga ah oo waxyeello soo gaartay, kuwaas oo la isaga cararay kadib markii ay weerareen ciidamada gaarka ah ee Ukraine. Mid kale ayaa muujinaya dhowr baabuur oo ay lahaayeen ciidamada cirka ee Ruushka oo sida muuqata iyaguna ay ciidamadu ka tageen kaddib markii ay waxyeello soo gaartay.Guutada 331-aad waxay isu arkayeen inay yihiin xulkii ciidanka Ruushka. Muuqaal la soo galiyay qadka bishii May ee la soo dhaafay, ayuu Jeneraalka u sheegay askarta guutada 331-aad ee dalaayadaha ku boodda in ay yihiin "kuwa ugu wanaagsan". Guutadan ka mid ah ciidamadaasina waxay ka soo shaqeeyeen dalalka Balkans-ka ee Yurub, Chechnya, iyo faragelintii Ruushka ee 2014-kii ee gobolka Donbas ee Ukraine, waxayna si joogto ah uga qaybqaadanayeen dhoolatusyada fagaaraha cas ee Moscow.

Guutada 331-aad ayaa sidoo kale ahaa bandhiga siyaasadda Ruushka ee lagu beddelayo askarta adeegga qaranka ee xirfadlayaasha qandaraaska ku jira. Waa la fahmi karaa sababta ay ahayd in jeneraalku ay door muhiim ah ka qaataan duullaanka.

Tani iyo horraantii bishii March, waxaa soo baxayey warbixinno ku saabsan dhimashada ciidamo ka tirsan guutada 331-aad. Ciidamadi guutadaasi ka geeriyooday in loo celiyo magaalada Kostroma wakhti ayey qaadatay maadaamaa ay Moscow u jirta masaafa dhan 300 oo km.

Inkasta oo qoraallo badan ay u muuqdaan inay aqbalaan sharaxaadda Kremlin ee ah in dagaalka lagu hayo faashiistaha Ukraine uu yahay mid lagula dagaalamayao waxa loogu yeeray naasiyiinta, haddana qaar kale ayaa ka walaacsan sida ay dowladda shacabka Ruushka xog buuxda oo la isku halleyn kara aysan ula wadaagin.

Ka hadlidda dagaalka ka socda Ruushka ayaa leh khatar aad u weyn, laakiin waxaa jira tilmaamo muujinaya in laga soo daalayo doodda Aqalka l Kremlin ee dagaalka ku saabsan. Bogga xusuusta ee mid ka mid ah saraakiishii dhimatay, haweenay ayaa soo qortay su'aashan "Maxay carruurta xildhibaanadu uga maqan yihiin safka hore ee dagaalka? Intooda badan waxay ku nool yihiin Yurub. Wiilasha caadiga ah sabab la'aan ayey u dhimanayaan." Mid kale ayaa adeegsata hal-abuur si uu u qeexo madaxweyne Vladimir Putin, wuxuuna sii waday inuu yirahdo isagoo go'aansaday inuu "dagaal qaado" wuxuu "u diray kumanaan wiil si ay u dhintaan".

Dadka reer Yukreeniyaanka ah ayaa ku dhegganaa khasaarihii guutada 331-aad, iyaga oo ku andacoonaya in ay aad u faraxsan yihiin in guutadaasi cagta la mariyo. Ilya Ponamarev, oo ah xildhibaan hore oo Ruush ah isla markaana kuu nooleyd Kyiv ayaa sheegtay in nacaybka ay dadka u qabaan guutadan ay ka dhigantahay mid ay ku difaacayaan jiritaankooda.