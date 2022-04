Somaliland Special Arrangement: Muxuu yahay hannaanka gaarka ah ee Somaliland deeqaha ku heli jirtay?

Saacad ka hor

Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in lacag dhan 11.7 milyan oo dollar ay u dirto Hargeysa si loogu taakuleeyo dadka ku xoolo beelay dabkii baabi'yay suuqa Waaheen.

Haddaba muxuu ahaa hannaankaas?

Ujeedka ugu weyn ee laga lahaa hannaanka gaarka ah ee Somaliland ayaa lagu sheegay in la joogteeyo horumarka ay gaartay tobanaankii sano ee la soo dhaafay, gaar ahaan dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha.

Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Maxamed Siilaanyo oo markaa kala hogaaminayay dowladda Federaalka iyo Somaliland ayaa kulan ay Ankara ku yeesheen bishii April 2013 ku heshiiyay in labada dhinac ay iska kaashadaan arrimaha horumarinta.

Heshiiskaas ayaa asaas u ahaa in Somaliland loo sameeyo hannaan u gaar ah oo ay dhaqaalaha uga hesho hay'adaha caalamiga ah, si loo kobciyo kaabayaasha horumarka.

Siyaasadda

In la xoojiyo xasilloonida siyaasadda ee Somaliland, gaar ahaan hannaanka dimuqraadiga ah ee ay ku dhisan tahay. Waxaa qodobkan ku hoos xusnaa in Somaliland laga taageero dhinaca doorashooyinka iyo horumarinta xisbiyada siyaasadeed, awood siinta golayaasha sharci dejinta, si ay ula xisaabtamaan xukuumadda iyo saxaafad madax bannaan.

Amniga

Xoojinta iyo tayaynta laamaha amniga ee Somaliland, gaar ahaan booliska iyo ciidanka ilaalada badaha, si ay uga hortagaan falal dambiyeedka dhaca. In la xoojiyo hannaanka ay xogaha ku wadaagaan qeybaha kala duwan ee laamaha amniga.

Dhaqaalaha

In Somaliland laga caawiyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, sida wadooyinka, dekadaha, suuqyada, iyo keydka biyaha. In la horumariyo hannaanka maalgashiga Somaliland, gaar ahaan warshadaha wax soo saarka leh. In la horumariyo baayac mushtarka dadka Somaliland.