Caqabado kale oo hor leh miyaa soo wajahay dhammeystirka doorashada Soomaaliya?

50 Daqiiqadood ka hor

Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa sidoo kale digniin u diray xubno uu sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda, shaqaalaha rayidka iyo sidoo kale xukuumadda isagoo ku amray inay ka waantoobaan waxa uu ugu yeeray falalka isugu jira cabsi gelinta iyo musuqmaasuqa ay ka dhex wadaan heerarka kala duwan ee guddiyada doorashooyinka isagoo sheegay in laga qaadi doono tallaabo waafaqsan sharciga haddii ay ku sii socdaan falalkaas.

Ra'iisul Wasaaraha aya wuxuu sidoo kale faray Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed inuu baaritaan deg deg ah ku sameeyo isku daygii uu sheegay in shalay xubnaha laga saaray guddiga FEIT iyo kuwa loo digay ku carqaladeeyeen habsami u socodka howsha shahaaddo bixinta ee guddigu wado, isagoo ku amray taliyaha inuu mas'uuliyad gaar ah iska saaro amniga iyo badqabka goobaha ay ka socdaan howlaha doorashooyinka. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu sidoo kale faray Guddiga FEIT in ay dardar geliyaan shaqadooda isla markaana ku taagnaadaan hirgelinta jadwalka diiwaangalinta iyo dhaarinta xildhibaannada labada aqal.

Waxay sheegtay in go'aanka Ra'iisul Wasaaraha uu yahay mid sharci darro ah oo baalmarsan go'aannadii iyo heshiisyadii wadar-oggolka ahaa ee ay dejisay Madasha Wadatashiga Qaranka.

Dhanka kale, war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa lagu sheegay in Galmudug ay garwaaqsan tahay in doorashooyinka dalka lagu wado wada tashi, isu tanaasul iyo wadar-oggol, isla markaana go'aan kasta oo hal dhinac ah uu khatar gelin karo hoggaanka Madasha Wadatashiga Qaran.

"Galmudug waxay adkeyneysaa baahida loo qabo iaalinta hannaankii lagu heshiiyay, taas oo xaqiijineysa khilaaf kasta in lagu xalliyo wadajirka Madasha Wadatashiga Qaran." Ayaa bayaanka Galmudug lagu yiri.

Waxay sheegeen in nin madax u ah hoggaanka fulinta qorshahaas uu maleegayo arrintan, iyagoo sheegay inay ku daba jiraan cid walba oo kale oo qeyb ka ah arrintan.

Arrimahan aya muujinaya caqabado hor leh oo soo wajahay doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer oo hore uu dib u dhac ku yimid. Maxamed Cabdi Cumar oo falanqeeya siyaasadda Soomaaliya oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in khilaafka guddiyada doorashada iyo Ra'iisul Wasaaraha uusan ahayn mid hadda cusub oo ay in muddo ahba soo jiitameysay, balse hadda oo la filayay in doorashada la soo gabagabeeyo ay mareyso meel aan habbooneyn.