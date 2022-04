Qoyska: ''Seygeyga wuu i nacay markii uu xannuunkan igu arkay"

41 Daqiiqadood ka hor

Christine Imbosa Maloba waxay ku fekertay inay is disho kaddib markii ay bulshadeeda ku deyrisay inay qabto kansar

"Kaniisadda aan aado, dhammaan way i diideen. inta badan saaxiibbadey ayaa xitaa xiriirka ii jaray," ayay tiri Christine.

"Waxaan ku fekeray inaan is dilo"

"Waxaan ku fekeray, inaan nafteyda dilo, waxaan ku fekeray inaan is dilo," ayay tiri.

Waxay iigu yeereen dhillo

Balse Christine, bulshadeeda waxay ka aamineen in tumasho ay u sababtay kansarka waxayna ugu yeereen dhillo.

Waxaa jira takoor badan

Guurka in ka badan hal xaas amaba sey ayaa laga sharciyeeyay Kenya sanadkii 2014, balse waa ragga kuwa haween badan guursada.

"Dadka keliya ee i garab istaagay waa hooyadey iyo gabdhaha walaalahay ah. Aad bey ii caawiyaan - mar walba oo aan xanuunsado way ii yimaadaan."

Christine keliya lama dhibtooneyso in la deyriyay - balse waxaa haysata dhibaato dhanka dhaqaalaha ah, iyadoo hore ugu tiirsaneyd ninkeeda. Mar ay walaalkeed caawinaad weydiisatay haddana wuu ka diiday.

Christine ayaa dareentay in la go`doomiyay iyo niyadjab. Markaas ayay saaxiibteed kula talisay inay aaddo xarun lagu daryeelo bukaannada aad u xanuunsanaya oo Nairobi ku taalla.

Christine waxay sheegtay in xaruntu ay siisay rajo ayna uga mahad-celineyso caawinaaddooda

"Gobtan way i caawisay. waanu is dhiirri-gelinnaa, waxaan in badan ka fekernaa caqabada aan wajahno."