Ururka Alshabaab ayaa marar badan sheegtay weerarro ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay gudaha Soomaaliya iyo dalalka deriska la ahba, balse waxaa jira marar dhif ah oo ay beeniyeen amaba ay ka aamuseen eedeymo ah inay geysteen dil amaba ay abaabulayaan.

Gudaha Soomaaliya, marka uu dhaco weerar qof gaar ah lagu beegsanayo amaba qarax meel lala beegsaday, saacadaha ku xiga waxaa laga dhursugi jiray kooxda inay sheegato, waxaase muddooyinkii ugu dambeeyay soo baxayay inay kooxdu iska fogeyso dhacdooyinka qaar oo loo saariyay amaba ugu yaraan ay isaga aamuseen.

Tii ugu dambeysay ayaa ahayd digniintii ay habeenkii Isniintii soo saartay Hay'adda Nabad-Sugida iyo Sirdoonka Qaranka ee Soomaaliya ee NISA taas oo ay ku shaacisay shirqool ay sheegtay in Al-Shabaab ay dooneyso inay ku disho Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.

Qoraal lagu baahiyey barta Twitterka ee hay'adda NISA ayaa lagu sheegay in xogta ay heleen ay la wadaageen madaxda sare.

NISA waxay sheegtay in shirqoolkan uu Al-Shabaab hormuud uga yahay horjooge lagu magacaabo Maxamed Maahir.

Qoraalka NISA laguma sheegin faahfaahin intaasi dheer.

Maxay Alshabaab ka tiri?

Qoraal ka soo baxay kooxda Shabaab ayaa waxay ku sheegtay in wax lagu qoslo ay tahay in NISA ay ogaan weysay marar ay beegsadeen saraakiil dowladda ka tirsanaa oo ay tusaale usoo qaateen guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Yariisow oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar ay kooxdu sheegatay oo ka dhacay xarunta gobolka sanadkii 2019.

"Waxay ogaan waayeen markii aan Yariisoow xaruntiisa isagoo shir kula jira xubnaha maamulkiisa ku beegsanay, waxay ogaan waawyeen markaan isbuucii hore Xalane u dhacnay. Ma garan karo halka ay ka keeni karaan awoodda ay ku ogaan karaan hawlgal aan ku beegsanayno labada nin ee ugu tunka weyn Murtadiinta, Waxaan kuu xaqiijinayaa in aysan nimankaasi laheyn awooddii iyo kartidii ay qorshayaasheena ku ogaan lahaayeen," ayuu yiri sarkaalka ka tisan kooxda oo ay barta Somali Memo soo xigatay.

Qoraalka barta ayaa sidoo kale lagu xusay in sarkaalka uu sheegay in "haba yaraatee uusan jirin nin lagu magacaabo Maxamad Maahir oo ka tirsan kooxda, iskaba dhaaf inuu yahay sarkaal sare oo u xilsaaran khaarijinta Rooble iyo Farmaajo."

Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in hadalka NISA uu kooxdu ula muuqdo mushkilad dhexdooda ah oo ay NISA diyaarisay qorshe ka dhan ah qaar ka tirsan madaxda dalka.

Ma jiraan dhacdooyin kale oo ay kooxdu iska fogeysay?

Kiiska Ikraan Tahliil

Ikraan Tahliil oo la shaqeyneysay Hay'adda Nabad-sugidda Qaranka Soomaaliya ayaa bishii September ee sanadkii hore, iyadoo la weysanaa labo bilood, waxaa soo baxay war sheegaya in "Al-shabaab ay dileen".

Qoraal lagu baahiyay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Hay'adda Sirdoonka Qaranka ay sheegtay in kaddib dabagal ay sameysay ay ogaatay in ay gacanta u gashay Alshabaab kaddibna ay dileen, iyadoo tacsi u dirtay qoyska gabadha oo baadigoobkeeda ku guda jiray.

Balse, barta internet-ka ee Somali Memo oo baahisa wararka Al-Shabaab, ayaa qoraal la soo dhigay waxaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay iska fogeeyeen dilka Ikraan, isla markaana uusan wax shaqo ah ku lahayn.

Qoraalka waxaa lagu yiri: "Kama dambeyno waxbana kama ogin dilka gabadha lagu magacaabo Ikraan Tahliil ee u shaqeyneysay hay'adda NISA.

"La yaab ayeyna nagu noqotay in sirdoonka dowladda nagu masabido dilka gabadhaas, sida dadka Soomaaliyeed ula fajaceen warkaas ayaan anaguna la fajacnay," sidaas waxaa sheegay mas'uul u hadlay Alshabaab.

Qaraxii Soobe

Xigashada Sawirka, MADAXTOOYADA SOOMAALIYA Qoraalka sawirka, Nin dhallinyaro ah oo dhunkanaya askari kala shaqeynaya nadaafadda meesha uu qaraxa ka dhacay

Afar sano kahor waxaa waddada Soobe ee magaalada Muqdisho ka dhacay qarax gilgilay quluubta dadka kaas oo ay ku dhinteen boqollaal qof.

Qaraxaas ayaa xasuus ku reebay qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaalida ah gaar aahaan kuwa ku nool Muqdisho waxaana jira dad ilaa iyo hadda la la'yahay nolol iyo geeri toona loona badinayo in ay dhinteen.

Qaraxaas waxaa ku dhimatay in ka badan 500 oo qof, waxaana ku dhaawacantay illaa in ka badan 600 oo kale. Waxaa sidoo kale burburay dhismeyaashii waddada saarnaa.

Qaraxa ayaa dhacay xilli uu isgoyska Soobe aad u mashquul badnaa, waxaana ka jiray saxmad wayn oo dhanka gawaarida iyo dadka ah. Hareeraha Wadadana waxaa buux dhaafiyay dad warato ahaa iyo kuwo socday.

Maxaa dhacay maalintaas?

Gaari nooca xamuulka qaado ah ayaa galab Sabti ah, xilliga salaadda Casir, oo ku beegnayd 14 October 2017, ku qarxay isgoyska Soobe.

Muuqaal ay duubtay kaamirada amniga oo la baahiyay waxaa laga arkay waddada oo ay gawaari badan ku jiraan, saxmad aad u sareysana ay ka jirtay, iyo gaariga qarxay oo xawaare ku socday, ka dibna ku qarxay bartamaha wadada.

Ka dib qiiq iyo uurro ayaa is qabsaday, waxaana burburay dhismeyaashii ku dhowaa aagga. Waxaa qaraxaas laga dareemay inta badan magaalada Muqdisho.

Qaraxa oo aad u cuslaa aawadeed, isla markii lama helin xogta rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca, waxayna tirada sii kordheysay illaa muddo isbuucyo ah.

Dowladda Soomaaliya ayaa ururka Al-Shabaab ku eedeysay in ay ka dambeysay qaraxaas, inkastoo kooxdaas aysan illaa iyo hadda sheeganin masuuliyadda.

Dadkii ku dhintay ayaa isugu jiray dhallinyaro, odeyaal, ganacsato, ardey, iyo noocyo badan oo bulshada ka mid ahaa.

Alshabaab ma aysan iska fogeynin eedeynta dowladda, mana aysan sheeganin mas'uuliyadda weerarka.

Cabdiraxmaan Sahal waa cilmi baare arrimaha xagjirnimada, BBC-da ayuu u sheegay sababta uu ugu malaynayo in Alshabaab ay u sheegan waysay qaraxa.

"Waxay u aamuuseen waxaa weeyaan qaraxan waxa lagu gumaaday shacab, carruur iyo dumar. Qasaaraha aad buu u badan yahay, taas marka waa dhagar in qofka wixii uu sameeyay uu ka aamuso, waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin haddii aad sheegataan khilaaf dhexdiina ah armuu yimaadaa" ayuu yiri.

Wuxuu intaas ku daray "Haddii ay sheegtaan waxaa ka imanaysa labo arrin; midda koobaad waa kacdoonka shacabka Soomaaliyeed iyo sida ay u naceen Alshabaab oo sii korodhay, kadibna ay ku dhiiradaan in ay iska dhiciyaan, midda labaadna waa, in dhexdooda ay ku kala jabaan, oo ay iska hor yimaadaan, maxaa yeelay Alshabaab iyaga oo nooc kasta ah, haddana lagama weynayo shaqsi shaqsi ay qaaddo qabyaalad ama wax uun, waxaa kale oo suurtagal ah in rag iyaga ka tirsan ay ka soo goostaan".

Weerarkii Hotel Shaamow

Qoraalka sawirka, Goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa ka socotay xaflad

Qaraxa 3-dii December sanadkii 2009 ka dhacay Hotel Shaamow ee magaalada Muqdisho wuxuu ahaa mid saameyn weyn reebay, iyadoo ay ku dhinteen dad isugu jira wasiirro dowladda Soomaaliya ka tirsanaa, dhaqaatiir iyo weriyeyaal iyo arday.

Marka uu qaraxu dhacayay waxaa hoteelka ka socotay munaasabad shahaado lagu guddoonsiinayay arday.

Dad kor u dhaafaya 20 qof ayaa xilligaas la xaqiijiyay inay ku dhinteen tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen.

Dadkii qaraxaas ku dhintay waxaa ka mid ahaa Qamar Aadan Cali oo aheyd wasiirkii caafimaadka, Prof.Ibraahim Xasan Caddow oo ahaa wasiirkii tacliinta sare iyo Axmed Cabdullaahi Waayeel oo ahaa wasiirkii waxbarashada, wasiirkii cayaaraha Saleebaan Colaad Rooble oo markii dambe u dhintay dhaawac qaraxaas ka soo gaaray. Dadka kale ee ku dhintay qaraxaas waxaa ka mid ahaa Prof. Maxamed Aadam Warsame Shahiid oo ka mid ahaa aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyadoo qaraxan sidoo kale ay ku dhinteen wariye Xasan Subeer Xaaji Xasan (Fantastic) oo ahaa filim qaade ka tirsan telefishinka Al-Carabiya iyo Maxamed Amiin oo ka mid ahaa wariyeyaasha idaacadda iyo telefishinka Shabeelle.

Weerarradii ugu ba'naa ee ay kooxdu sheegatay ee qaarkood ka dhacay dalalka deriska

Xigashada Sawirka, AFP Qoraalka sawirka, Alshabaab ayaa weerarro ka fulisay gudaha Soomaaliya iyo dalalka deriska la ah

Alshabaab ayaa bishii January ee sanadkii 2016 weerar weyn ku qaadday saldhig ay militariga Kenya ku leeyihiin magaalada Ceel Cadde ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana sida laga soo xigtay xukuumaddii xilligaas ku dhintay 180 askari. Militariga Kenya ayaa muran ka keenay tirada, waxayse diideen inay bixiyaan tirada rasmiga ah ee khasaaraha dhimashada.

Waxay sidoo kale dhowr weerar ka geysteen gudaha Kenya, sida xasuuqii 2015 Jaamacadda Garissa, ee gobolka Waqooyi Bari Kenya.

Guud ahaan 148 qof ayaa dhintay kaddib markii rag hubeysan ay galeen jaamacadda iyagoo beegsanaya ardayda heysatay diinta Kirishtaanka.

Sanadkii 2013, rag hubeysa ayaa galay dhismaha laga dukaameysto ee Westgate oo ku yaalla Nairobi, waxaana ku dhintay dad gaaraya 67 qof.

Sanadkii 2010 mar ay socotay cayaar kubadda cagta ee Koobka Adduunka ka tirsaneyd oo dhex mareysay Spain iyo Netherlands, waxay kooxdu qarax ka fulisay maqaayad ku taalla caasimadda Kampala ee Uganda, waxaana ku dhintay 74 qof oo daawanayay cayaartaas.

Bishii January sanadkii 2019 weerar ba'an ayaa ka dhacay gudaha Hotelka DusitD2 oo ku yaalla Nairobi, waxaana sida ay booliisku sheegeen ku dhintay 15 qof.

Isla fiidnimadii maalintaas weerarku dhacay, booliiska Kenya ayaa sheegay in la soo afjaray howlgal meesha looga saarayay raggii hubeysnaa ee hoteelka galay.