Dal aysan dadkiisu waqti u helin inay hurdaan

56 Daqiiqadood ka hor

Xarunta Dream Sleep Clinic oo ku taalla degmada the glitzy Gangnam ee caasimadda Seoul, Dr Ji-hyeon Lee, oo ah dhaqtarad ku takhasustay hurdada, ayaa waxay sheegtay inay aalaaba la kulanto macaamiil qaata ilaa 20 kaniiniyada huradada ah.

La qabsiga kaniiniga hurdada waa wax guud ahaan dalkaas laga yaqaanno. Ma jiraan tiro rasmi ah, balse waxaa lagu qiyaasaa in ilaa 100,000 oo Kuuriyaan ah ay la qabsadeen kaniiniyada hurdada.

''Dadku iyagoo soconaya ayay hurdaan. Waxay furaan faranjeerka iyagoo waxyaabo badan cuna, iyagoon is ogeyn, xitaa cunto cayriin ah,'' sida ay sheegtay Dr Lee. ''Waxaa xitaa jiray kiisas ku saabsan shil gaari oo ka dhacay bartamaha Seoul kaas oo uu sababay qof isagoo socda hurdayay.''

Dr Lee ayaa la kulantay bukaanno u sheegay in tobnaan sano kahor ay ugu dambeysay inay saacado yar hurdaan habeenkii.

''Way ooyaan [balse] weli rajo ayay qabaan [marka ay halkan yimaadaan]. Dhabtii waa xaalad murugo leh,'' ayay tiri.

Shaqo xad dhaaf ah, walbahaar iyo hurdo la'aan

Tiro badan oo dhalinyarada Kuuriyaanka ah ayaa doonaya in laga caawiyo hurdada

Shirkadda caawinaadda hurdada

Inkastoo dadka Kuuriya ay taariikhiyan heystaan diinta Buddhism-ka, haddana da' yarta ayaa u heysta in habka khalwada uu yahay mid duug ah oo uusan ahayn wax qof ka shaqeynaya xafiis ku yaalla Seoul uu sameyn karo. Daniel ayaa sheegay inuu ku qasbanaaday in da' yarta Kuuriya uu khalwada uga dhigo fakrad Galbeedka ka timid si uu ugu soo jiito.

''Dabcan waxaa jira walaac… balse waxaan filayaa in faa'iidooyinku ay ka badan yihiin,'' ayuu yiri Hyerang Sunim.

''Markii hore way yareyd in la arko da' yar tagaya macbadyada oo baraya diinta Buddhism-ka. Wax badan ayayna ka faa'iidaan joogitaankooda macbadka.''

Baahida loo qabo isbeddel dhab ah

Balse in xalka walbahaarka iyo hurdo la'aanta loo arko wax uu qofku keligii la tacaali karo ayaa dhibaato ah.

Dadka aaminsan in dhibaatada ay sababeen dhaqanka shaqada iyo cadaadiska bulshada ayaa cambaareeya habkan shakhsiga ah iyagoo sheegay inay keeneyso in eedda la saaro dhibbanaha. Waxay qabaan in khalwada iyo nasashadu ay yihiin wax qofka caawinaya balse xal dhab ah uu keliya imaan karo isbeddel waxtar leh oo lagu sameeyo bulshada.