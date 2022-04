Amniga Madaxweyneyaasha: Sida loo ilaaliyo Madaxweyneyaal uu ku jiro Farmaajo

Saacad ka hor

2021-kii waxaa la damcay in la dilo madaxweynaha Mali, Assimi Goita, xilli uu Masjidka ku jiray

Mid ka mid ah shaqooyinka ugu halista badan ee adduunka waa in la qabto xilka madaxweynaha, meelaha qaarna waxayba ka tahay jagada ugu khatarta badan, maadaama ay tahay mid xasaasi ah, yihiin kuwa ah bartilmaameedka koowaad.

Muxuu yahay doorka Sirdoonka?

Shaqada laanta Sirdoonka waa in ay aruuriyaan macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan arrimaha keeni kara khatarta amni, si wax looga qabto ka hor inta aysan dhicin.

Taasi waa sababta ay iyagu si gaar ah ugu xil saaran yihiin in ay sugaan amniga madaxda sare oo uu ka mid yahay Madaxweynaha ama Ra'iisul Wasaaraha.

Haddii uu waddan ka dhaco fal lid ku ah dowladnimada, eedda ugu horraysa waxaa leh saraakiisha sirdoonka ee shaqada haya. Waxaa kale oo howlahooda ka mid ah in ay xog ka raadiyaan waddanka dibaddiisa iyo in ay saadaaliyaan waxyaabaha ka dhacaya caalamka.

Maxamed Cabdullaahi Farmaajo

Horraantii isbuucan, taliska Hay'adda Nabad Sugidda iyo Sirodonka Qaranka, ayaa soo saaray bayaan ay ku sheegayaan in ay madaxda dalka ku wargeliyeen xog ku saabsan in al-Shabaab ay diyaarinayaan weerarro lagu beegsanayo Madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya.

Waajibaadka ciidanka Amisom waxaa ka mid ah in ay ilaaliyaan mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo xarumaha xukuumadda, iyagoo kaashanaya ciidanka xoogga dalka.

Uhuru Kenyatta

Kooxda al-Shabaab ayaa Kenya marar badan ka fulisay weerarro waaweyn, waxayna ku gooddiyeen in ay sii wadi doonaan falalkooda ka dhanka ah amniga Kenya.

Vladimir Putin

Sirdoonka Ruushka ayaa dareensan in Putin uu bartilmaameed yahay, amnigiisana waxaa loo xil saaray ciidamo badan oo isugu jira kuwo ku hareereysan iyo kuwo dusha sare ka ilaaliya.

Koox ka tirsan ciidanka sirdoonka ayaa loo xil saaray in qaarkood ay Madaxweynaha la socdaan, qaar ay dhex galaan shacabka, halka qaar kalena ay fuulaan dhismeyaasha ku dhow goobaha uu Putin joogo, si ay u toogtaan cid walba oo halis ku ah.

Sidoo kale waxaa laga ilaaliyaa in cuntada ama cabitaanka sun loogu daro, waxaana mamnuuc ah ah Putin in uu isticmaalo telefoonnada casriga ah, si uusan dhib uga soo gaarin weerar looga so qaaday dhanka internet-ka.