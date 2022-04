Karnataka: Marka hore Xijaabka ayaa laga mamnuucay haddana xalaasha ayaa lagu haystaa

38 Daqiiqadood ka hor

Amarkaas kaddib, Muslimiinta halkaas ku dhaqan ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin go'aanka maxkamadda. Durbadiiba waxaa soo baxay mowduuc kale oo ku saabsan in maxkamad ay amarto in Muslimiintu ay xiraan kawaannada lagu iibiyo hilibka xalaasha ah.

"Waxay sheegaan in waddankeennu uusan diin gaar ah dhankeeda u janjeerin. Marka maxaa loogu yeerayaa Xalaal? Ma aha in lagu magacaabo Xalaal. Dadka aan rabin in ay cunaan ma iibsanayaan, kuwa raba in ay cunaanna way iibsan doonaan. Haddii la dhaho waa khasab in magacaas loogu yeero, markaas arrintu waxay noqonaysaa jihaad ganacsi," ayuu yidhi.