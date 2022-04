Kuuriyada Waqooyi: Kim Jong-un walaashiis oo ku hanjabtay inay qaadayso weerar nuclear ah

10 Daqiiqadood ka hor

Waa tuma Kim Yoo-jung?

Waxaa la aaminsan yahay in ay ka mid tahay dadka naadirka ah ee uu aamino hoggaamiye Kim Jong-un. Sannadkii la soo dhaafay, sirdoonka Kuuriyada Koonfureed waxay ku tilmameen in ay tahay qofka labaad ee ugu awoodda badan Kuuriyada Waqooyi --- Balse shaqadeeda rasmiga ah ee dowladda ay ka hayso marna lama caddeynin.

Awood intee dhan ayay leedahay?

Way adagtahay in la fahmo nidaamka awoodda Kuuriyada Waqooyi, sidaasi daraadeed way adag adagtahay in la cabiro inta ay dhan tahay galaangalka dhanka siyaasadda ee ay leedahay Kim Yo-jong.