Maamulka Jubaland: "Madeira waxa uu ahaa dillaal siyaasadeed"

Saacad ka hor

Warqad qoraal ah oo uu soo saaray Maamul Goboleedka Jubbaland ayaa lagu sheegay in Jubbaland ay soo dhaweyneyso waxa lagu sheegay go'aanka masiiriga ah ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ay ka gaadhay Wakiilkii gaarka ahaa Midowga Afrika u qaabbilsanaaFrancisco Madeira, oo Raysalwasaare Rooble sheegay in dalka laga caydhiyay kadib markii uu ku xadgudbay arrimaha gudaha ee dalka sida ay ku eedeeyeen.

Jubbaland ayaa iyana dhankeeda Madeira ku eedyesyay inuu si dilaalnimo ah uga dhex shaqaynayay siyaasadda gudaha ee Soomaaliya iyaga uu sheegay in uu ku milmay xaalkii siyaasadeed ee ka dhex taagnaa gudaha Soomaaliya.

Warqadda Jubbaland ay ku taageereyso go'aanka Wakiilka Midowga Afria looga eryey Soomaaliya ayaa lagu sheegay "in Madeira uu in muddo ah ka caga jiidayay howlgallada ay qaadi jireen Ciidamada AMISOM, isagoo meelo badan oo dalka ka mid ahna ka saaray Ciidamadii joogay si ay dib ugu qabsadaan kooxaha Argagixisada ah" waa sida qoraalka lagu sheegaye.

Habeen hore saqdhexe ayay ahayd markii Xafiiska Raysal wasaaraha Soomaaliya ay soo saareen digniin muddo 48 saacadood guduhooda ah loogu qabtay in uu dalka kaga baxo wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira.

Wakiilka ayaa warsaxaafadeedka lagu sheegay in i aan dalka laga rabin iyada oo lagu eedeeyey in uu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadii uu dalka u joogay. Raysalwasaaraha ayaana Midawga Afrika Ka codsaday in u yeedhaan wakiilkooda iyaga oo u hoggaansamaya go'aankiisa, soona dhaweeyey la shaqayn hoggaanka cusub ee ay magacaabi doonaan, sida uu sheegay.