Amniga: Maxamed Maahir ma qof jiraa mise waa khiyaali iyo maadeysiga Soomaalida

58 Daqiiqadood ka hor

Hay'adda Nabad-Sugida iyo Sirdoonka Qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa digniin ay xalay soo saartay ku shaacisay shirqool ay sheegtay in Al-Shabaab ay dooneyso inay ku disho Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.

NISA waxay sheegtay in shirqoolkan uu Al-Shabaab hormuud uga yahay horjooge lagu magacaabo Maxamed Mahir, balse waxaa ka dhashay hadal hayn badan oo ku saabsan Maahir iyo inuu yahay qof jira iyo in kale.

Qoraal ka soo baxay kooxda Shabaab ayaa waxay ku sheegtay in wax lagu qoslo ay tahay in NISA ay ogaan weysay marar ay beegsadeen saraakiil dowladda ka tirsanaa oo ay tusaale usoo qaateen guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Yariisow oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar ay kooxdu sheegatay oo ka dhacay xarunta gobolka sanadkii 2019.

"Waxay ogaan waayeen markii aan Yariisoow xaruntiisa isagoo shir kula jira xubnaha maamulkiisa ku beegsanay, waxay ogaan waawyeen markaan isbuucii hore Xalane u dhacnay. Ma garan karo halka ay ka keeni karaan awoodda ay ku ogaan karaan hawlgal aan ku beegsanayno labada nin ee ugu tunka weyn Murtadiinta, Waxaan kuu xaqiijinayaa in aysan nimankaasi laheyn awooddii iyo kartidii ay qorshayaasheena ku ogaan lahaayeen," ayuu yiri sarkaalka ka tisan kooxda oo ay barta Somali Memo soo xigatay.

Waa Kuma Maahir?

Markii uu baahay warka la xariira beegsiga mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka, ayay bilaabatay in dadku is weydiiyaan qofka uu yahay Maxamed Maahir, fuliyaha shirqoolka laga badqinta qabo ee ay NISA sheegtay.

"Magacu, magac buga in uu yahay waa suuragal, in qof been laga sheego iyaduna wax dhici kara weeyaan" sidaas waxaa yiri Cabdisalaan Guuleed, ku xigeenkii hore ee nabadsugida Soomaaliya.