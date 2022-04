Gudaha warshadda Chernobyl: Waxaan xadnay shidaalka Ruushka si aan uga hortagno musiibo

49 Daqiiqadood ka hor

"Waxaan ku khasbanaanay in si joogto aan ula xaajoono anagoo ku daadaleynay in aysan noo arkin in aan xumeyneyno, waxay inoo ogolaadeen in shaqaalaheena ay warshadda maamulaan" ayuu yiri Valeriy Semonov oo ah injineer ka shaqeeya goobta.