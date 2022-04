Saddex arrimood oo ku khasbi karta NATO inay ku biirto dagaalka Ruushka iyo Ukraine

Haddii ay jirto fursad kasta oo looga hortaggayo weerarada la filayo in Ruushka uu ku qaado gobolka Donbas ee bariga Ukriane, markaa waxaa si deg deg ah loogu baahan yahay in mar kale la siiyo hubka reer galbeedka ee lidka gantaallada ee Javelin iyo Hubka NLAW, Stinger iyo lidka taangiyada ee Starstreak iyo gantaallada lidka diyaaradaha, ayay tiri Nato.

Su'aasha waxay tahay in laga cabsanayo in xaaladdu ay farah ka baxdo.

Halista ah in Ruushka uu adeegsado gantaal nukliyeer ah ama in dagaalka uu ku baaho Yurub waa arrinta ay ka fakaraayaan madaxda reer galbeedka.

Kaalmada uu reer galbeedka uu Ukraine siiyay

Madaxweyne Putin waxa uu dunida u diray farriin ah in uu heysto hubka Nukliyeerka isla markaana uu heegan geliyay ciidamadiisa u qaabilsan Nukliyeerka.

"Ruushka wuxuu heystaa hub nukliyeer oo aad u weyn marka ha u maleynina in aad na riixi kartaan" ayuu yiri Putin.

Mabaadii'da militeriga Ruushka ayaa u ogaalanaya inay goobaha dagaalka ay ku adeegsan karaan taatikada madaxdyada Nukliyeerka, waxay og yihiin in reer galbeedka uu neceb yahay isticmaalka Nukliyeerka kaas oo aan la adeegsan muddo 77 sano ah.

Saraakiisha qorshaha istaraatiijiyadda u qaabilsan Nato ayaa ka walaacsan in mar haddii la jabiyo xayiraadda nukliyeerka, xitaa haddii waxyeelladu ay ku kooban tahay bartilmaameedka maxalliga ah ee goobaha dagaalka ee Ukraine, markaa khatarta ah in ay sii korodho masiibo nukliyeer ah oo u dhexeeya Ruushka iyo reer galbeedka ayaa si lama filaan ah usoo ifbixi kartaa.

1. Gantaalka lidka maraakiibta ay Nato siisay Ukraine isla markaana ay ganeen ciidamada Ukraine ayaa ku dhacay Odesa kaas oo la dagay markab dagaal uu Ruushka leeyahay xilli uu marayay badda madow, waxaana ku dhintay ku dhawaad 100 badmaaxiin ah iyo tiro kamid ah ciidamada badda, khasaaraha intaa la'eg wuxuu ka dhashay hal gantaal, Putin ayaana cadaadis lagu saari doonaa in uu jawaab ka bixiyo.

2. Gantaallada Ruushka ayaa ku habsaday kolonyo baabuur ah oo siday saanad militeri kaas oo ka soo gudbayay waddan Nato ah, sida Poland ama Slovakia, kuna wajahnaa Ukraine. Haddii uu khasaare kasoo gaaro dhinaca Nato, taas oo horseedeysaa in dhammaan dalalka Nato ay difaacaan dalka la weeraray sida uu dhigayo qodobka 5-aad ee xeerka gaashaanbuurta Nato.

3. Xilli uu dagaal ba'an ka socdo gobolka Donbas, wuxuu qarax ka dhacay warshad ku taalla halkaas, waxaana ka dhashay in suntii kimikada ah ay meelo qabsatay, wax dhimasho ah lagama soo tebin dhacdadaas, Laakin haddii khasaare uu dhalan lahaa sida dhibaatadii lagu arkay isticmaalka gaaska sunta ah ee Suuriya ee Ghouta iyo haddii la ogaado in ay si ula kac ah u geysteen ciidamada Ruushka, markaas Nato waxa ay ku qasbanaan lahayd in ay ka jawaabto.