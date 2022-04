Maxay ragga jirdhiska sameeya u isticmaalaan maaddooyinka murqaha kobciya?

Saacad ka hor

Inkasta oo laga digay tani, hadana waxaa jiraa in ka badan hal milyan oo qof oo u badan rag oo daawada steroid ku isticmaasha gudaha UK, sida laga soo xigtay hay'adda ka hortagta dawooyinka sare u qaada tamarta.

Josh Torrance oo ah cilmi baare ayaa sanado badan ku qaatay in uu daraasaad ku sameeyay suuqyada iiibiya daroogada mamnuuca ah, xilli uu ku howlanaa shaqadan wuxuu arkay dhalinyaro badan oo saaxibadood ay kula taliyeen inay qaataan daroogada.

Josh Torrance oo cilmiga PHD-ga ka dhigta jaamacadda Bristol ayaa sheegay in baraha bulshada ay ka qeyb qaateen isticmaalka daawooyinka kala dysmorphia iyo steroid

Josh Bridgman oo ku nool London oo sanadkii 2019 bilaabay qaadashada dawooyinka tamarta kordhiya ayaa BBC u sheegay in dhibaatada ay ka dhalato balse uu jirkiisa u hurayo si uu u kobciyo murqahiisa.

Josh Bridgman wuxuu sheegay in 90% asxaabtiisa ay isticmaalaan daawadan

Wuxuu BBC u sheegay, "Weydii qof ciyaaryahan kasta oo ka qeybgala Olympic, waxay kuu sheegayaan in 'waa in aad naftaada u hurtid'

Mr Bridgman waxa uu sheegay in uu baaray dawooyinka uu qaadanayo, waxaa uu qaatay cuntooyin.

"Dadka murqahooda dhisa ma sameeyaan waxyaabihii looga baahnaa inay sameeyaan, sida ay qaatan cunto caafimaad leh maalintii iyo in wakhti ay ku qaataan jimicisga"

Sanadkii 2020-kii, warbixin ay soo saartay Emily Robinson, oo ah agaasimaha waxbarashada iyo istraatiijiyadda ee hay'adda UKAD ayaa lagu sheegay in isticaamlka khaldan ee daawada Steroid ay haatan halis caafimaad oo saameyneysaa bulshada.

Halista ka dhalata daawada steroid

Hay'adda UKAD waxay sheegtay in cudurro dhowr ah ay ka dhashaan isticmaalka badan ee steroids.

Mr Bridgman wuxuu ka tirsan yahay qeyb kamid ah bulshada jir dhiska ee sida cad uga hadasha daawada steroids ee qofka ka caawiyo in murqahiisa ay kobcaan.

Waa sharci in la haysto oo la isticmaalo si kastaba ha ahaatee, waa sharci-darro in la haysto, la soo dejiyo ama la dhoofiyo steroids waa haddii la ogaado in aad ka ganacsaneyso.