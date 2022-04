Imran Khan: Muxuu sababsaday ra'iisal wasaaraha Pakistan ee aan gabban?

49 Daqiiqadood ka hor

Inkastoo ay caro badan ka dhalatay khibrad la'aanta iyo maamul xumada wasiirkaas oo lagu magacaabo Usman Buzdar, ayaa haddana Imran Khan waxa uu diiday inuu bedali. Sababta ayaa lagu sheegay in xaaskiisa oo wadaad ah ay uga digtay in bedalitaankiisa, ayna sheegtay in haddii ninkaa xilka laga qaado ay horseedi karto in dowladda ay dhacdo.