Colaadda Ukraine: Ciidammada sida gaarka ah u tababaran ee uu Ruushku ku waayay dagaalka Ukraine

Waxaan horey u sheegnay in BBC ay u suurtagashay in ay xaqiijiso dhimashada in ka badan 1,000 askari oo Ruush ah, kuwaas oo 20% ka mid ah ay yihiin saraakiil.