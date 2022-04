“Ciidamada Ruushka waa sida nin feeryahan ah oo dhufashadiisa xoog badantahay balse aanan u adkaysan karin hal feer oo daciif ah”

Waxase ay sidoo kale qabaan in Ruushka ay si qaldan u isticmaaleen taangiyada, taasina ay keentay in la burburiyo.

Muxuu hubka Ukraine ka taray taangiyada Ruushka?

Ciidamada Ruushka ayaa ku hawlgala qaab is huwan ee loo yaqaano BTG, taas oo micnaheedu yahay in ciidanka goob ka dagaal galaya ay ka koobanyihiin taangiyo, ciidanka lugta iyo kuwa madaafiicda. Ma ahan qaab caadi ah oo la wada yaqaano , balse waxaa ku yar tirada ciidanka, waxaanaku badan gaadiidka gaashaaman.

Philips O'Brien oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda St. Andrews ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay yaryihiin marka la barbardhigo kuwa kale, sidaasi darteedna qorshahan is huwan ee isku dhafka ah uu yahay kan ugu wanaagsan ee sida quman ugu shaqayn kara. Wuxuu sheegay in haddii taangiga la weeraro aysan helin ciidamo lug ah oo badbaadiya ama ka difaaca weerar dheeraad ah. "Tani waxa ay la mid tahay in ciidanka Ruushka yihiin sidii feeryahay dhufashadiisa ay adagtahay, balse aanan u dulqaadan karin feer daciif ah". ayuu yiri Philips.