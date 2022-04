Dagaalka Ukraine: Waa kuma ninka Putin saaxiibka la ah ee gacanta lagu dhigay?

Saacad ka hor

Xigashada Sawirka, SBU via Reuters

Dowladda Ukraine ayaa sheegtay in xabsiga loo taxaabay siyaasi u dhashay dalxaas oo xulafo la ah dowladda Ruushka, kaas oo baxsad ahaa in muddo ah.

Hase yeeshee Mr Medvedchuk, oo 67 jir ah, waxa uu beeniyay in uu wax khalad ah sameeyay.

Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, oo khudbaddiisa habeenlaha ah u jeedinayay qaranka ku sheegay in uu oggol yahay in Mr Medvedchuk ay ku baddashaan wiilasha iyo gabdhaha reer Ukraine ee kadda gacanta ugu jira Ruushka".

Goor sii horraysay waxa uu Facebook kusoo qoray in Mr Medvedchuk lagu xiray "howlgal khaas ah" oo ay sameeyeen ciidamada waaxda amniga ee magaceeda loo soo gaabiyo SBU.

Xigashada Sawirka, Office of Ukraine's president

Mr Medvedchuk, oo sheega in Madaxweyne Putin uu garab u yahay gabadhiisa, ayaa ah ganacsade maalqabeen ah oo hoggaamiya kooxda mucaaradka dowladda Ukraine ee taageersan Ruushka - oo lagu magacaabo Xisbiga Nolosha.

Hase yeeshee bishii May ee sanadkii 2021-kii ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan khiyaano qaran.

Ruushka ayaa sheegay Talaadadii in uu hubinayo wararka ku saabsan xarigga siyaasigaas.

Afhayeenka Mr Putin, oo lagu magacaabo Dmitry Peskov, ayaa sheegay in sababtu ay tahay "maadaama ay warar badan oo been abuur ah kasoo baxaan dhinaca Ukraine" oo "haddana wax walba ay u baahan yihiin in la xaqiijiyo".