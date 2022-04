Taliye Libaax: 'Hal nin oo maxbuus ah bay ka bilaabatay dhibaatadii xabsiga Hargaysa'

"Waxay shaqaaqadaasi ka dhacday is afgaran waa dhex maray maxaabiista oo ku saabsanaa in hal nin oo maxbuus ah - oo ay edeb darro u tirinayeen - in loo soo geliyo iyo inkale. Kaddib qaar baa ka faa'iidaystay buuqii dhexdiisa, oo askartii dhagax ku tuur tuuray. Askartu way karaysay in ninkii dhagax qaataba iska celiso laakiin sidaas ma aysan sameynin," ayuu yidhi taliyaha.