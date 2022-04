Buulle Gareed: "Doorashada 16-ka kursi meel aan Garbahaarrey ahayn kama dhacayso"

14 Daqiiqadood ka hor

Xigashada Sawirka, SNTV

Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal ayaa ku dhawaaqay in doorashadii 16-ka kursi ee magaalada Garbahaarrey ee gobolka Gedo hadda loo wareejiyay magaalada Ceelwaaq ee isla gobolkaas.

"Markuu guddiga garwaaqsaday inaysan suuragal ahayn inay doorasho ka dhacdo magaalada Garbahaarrey waxaa lagama maarmaan u noqotay in meel kale oo dadka u dhaxeyso amnigeeduna sugan yahay la helo. Guddigu waxaa uu go'aamiyey in doorashada garbahaareey laga bedelo laguna bedelo in doorashada lagu qabto Magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo," ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay guddiga.

Guddiga ayaa sheegay in caqabadaha Amni ee ku hor gudban yihiin inay doorasho ku qabsoonto Garbahaareey islamarkaana maamulka Garbahaareey "ay diideen xubno ka socda Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka ee Heer Federaal ku tagaan booqasho loogu kuur geli lahaa in la soo hubiyo xaaladda Amniga magaalada Garbahaareey".

Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal Mowliid Mataan Salaad, oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in sababa uu guddigu maanta u soo saaray ay tahay in kuraasta Garbahaarrey aysan ka harin dhaarinta xildhibaannada cusub ee ka socota magaalada Muqdisho.

"Guddiga Heer Federaal wuxuu go'aansaday in mar haddii deegaan doorashadu ay deegaan doorasho labaad ahayd in deegaanka Ceelwaaq oo isla gobolka Gedo ka mid ah aan tegi karno oo doorashada la geyn karo, sidaas ayuuna go'aanka ku soo baxay," ayuu yiri.

Doodda Garbahaarrey ayaa taagneyd ilaa doorashada billowgeedii, iyadoo loo kala qeybsamay qeyb fadhisay Kismaayo iyo qeyb ku sugneyd Garbahaarrey. Guddiga ayaa iska fogeeyay arrinta ah inay u hiilliyeen qeybtii Kismaayo fadhisay oo xukunka sidii ay doonayeen ay u rideen.

"Waxaan is leeyahay dhinac aan la safannahay haba yaraatee ma jiro, deegaankuna waa deegaankii waa isku hal deegaan, sidaa daraaddeed annagu waxaan aaminsannahay in waxa maaddaama ay doorasho yihiin waxa la qabanayo oo kuraas lagu tartamayo tartankuna uu furan yahay annaguna goobjoog aan u nahay ama doorashadii aan maamuleyno, runtii waxaan is leeyahay cid gaar ah oo aan garab ku siin doonno inaysan jirin ayaan aaminsanahay." Ayuu yiri Mowliid.

Mowliid ayaa intaas ku daray inay filayaan in si dhaqsi ah lagu soo gabagabeeyo doorashada kuraastaas haddiiba ay dhacdo in lagu qabto Ceelwaaq.

Xigashada Sawirka, FACEBOOK Qoraalka sawirka, Axmed Buulle Gareed, guddoomiyaha gobolka Gedo (Midig)

Hase ahaatee wararka ka soo baxay Guddiga FIET ayaa waxaa si weyn uga hor yimid oo sharci darro ku tilmaamay maamulka gobolka Gedo. Guddoomiyaha maamulkaas Axmed Buulle Gareed oo BBC-da la hadla ayaa sheegay inay ku taagan yihiin Heshiiskii 17 September. "Garbahaarrey Heshiiskii 17 September ayay ka mid tahay, xildhibaannada saakay la dhaarinayay waxa lagu dhaariyay waa 17 September, kuwa dhiman waxa lagu soo dooranayaana waa 17 September, cid hal qodob ka beddeli karta ma jirto, shalayna waan taagneyn haddana waan taagannahay,"ayuu yiri.

Buulle Gareed ayaa ku eedeeyay Guddiga FEIT inaysan habeysneyn oo ay dhowr garab noqotay. "Waxaan ku xaqiijinayaa in haddii warqaddaas ay xaqiiq noqoto aan Garbahaarrey ku dooran doonno xildhibaannadii dhinnaa oo ay doorashada Garbahaarrey ka dhacayso," ayuu yiri.

Wuxuu sheegay in markii horeba aan lagu heshiin waayin in doorashada ay Garbahaarrey ka dhacdo, isla markaana ay ku jirtay qodobbada heshiiskii 17 September, wuxuuna sheegay inaysan u dulqaadan doonin arrintaas ana doorashada qabsan doonaan.

"Aniga waxaan rabaa ninka ragga ah ee Ceelwaaq doorasho ku qabanaya. Annagu sharci baan qabbaan u nahay, sharciga haddii lagu xad gudbay cid aan qabban u nahay ma jirto, doorashadeennana waan qabsaneynaa, iyadoo xor iyo xalaal ah ayaan qabsaneynaa, cid aan magacn uga nahayna ma laha." Ayuu yiri Guddoomiyaha maamulkaas Axmed Buulle Gareed.

Xigashada Sawirka, VILLA SOMALIA Qoraalka sawirka, Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam

Dhanka kale, madaxweynaha maamul-goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa soo dhaweeyay go'aanka Guddiga Doorashooyinka Heer Federaalka, isagoo tilmaamay in uu mar kale ku celinayo inaan kuraasta taalla gobolka Gedo laga reebaynin doorashooyinka guud ee dalka isla markana ay lagama maarmaan tahay qabashada kuraasta gobolkaas taalla si dadka deegaanka buu yiri ay u helaan matalaad dhab ah.

Qoraal la soo dhigay barta Madaxtooyada Jubaland ee Facebook ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu qabo in mar walba ay muhiim tahay in gobolkaas ay kasoo baxaan xildhibaano ku yimid rabitaanka bulshada deegaanka isla markana aan meel kale oo gobolka ahayn aan loo rari karin doorashada taasna ay qasabtay in laga wareejiyo Garbahaareey.