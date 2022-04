Gudoomiyaha Golaha Shacabka: Maxay musharraxnimada Xidig u dhimi kartaa Farmaajo iyo Deni?

Todobaadyadii la soo dhaafay, waxaa soo baxayay dood ah in Koonfur Galbeed oo ku dhawaad rubuc qarni haysatay Gudoomiyaha Golaha Shacabka ay hadda tijaabin rabto xilalka kala ah Madaxweynaha ama Ra'iisal wasaaraha.

Daahir Qoriyoow Isaaq, oo falanqeeya siyaasadda Gobolka Geeska Afrika, ayaa aaminsan in ujeeddada ugu weyn ay tahay "in kursigaas uusan ahayd mid la isku halleyn karo, oo aan cago adag ku taagneyn".

"Waxay ila tahay waxa ugu weyn waa caqabadaha uu guddoomiyaha golaha shacabka la kulmayo marka uu Golaha hoggaanka u hayo. Ma aha kursi uu qofka hubo in uu kusii fadhin karo inta aysan muddo xileedka u dhammaanin. Waxaa taas sii dheer in aan lagu tixgelinin kursiga". ayuu yiri Daahir Qoriyoow.

Sidoo kale waxa uu carrabka ku dhuftay in sabab kale ay noqon karto "sidii ay beeshan u raadsan lahaayeen kursi kale oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya".

"Waxay ila tahay in hadda hammiga la qabo uusan ahayn kursiga madaxweynaha balse rabitaanka uu ku aaddan yahay xilka Ra'iisul Wasaaraha. Laakiin waxaan u maleynayaa in aysan hadda hirgeli karin balse ay saldhig u noqon doonto olole dambe oo ay sameyn doonaan," ayuu yidhi Daahir Qoriyoow.

Loolanka kursiga gudoomiyaha golaha shacabka

Dad ayaa u arka inay tahay sababta kursiga guddoomiyaha golaha shacabka uu hal beel ugu ekaaday in siyaasiyiinta beelaha kale ay ka wareegtaan xilkaas.

"Waxa ugu weyn ee loo soo qaadi karo arrintaas waa in faham xumo laga qabo nidaamka dowliga ah. Faham darradaas waxay soo jirtay waqti dheer oo xitaa ay ku jirto xilligii dowladdii militeriga, waana in dowladdaba loo arko xilalka ugu muhiimsan in ay yihiin Madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha, qofkii labadaas kursi helana uu xukunka heysan karo," ayuu yidhi.