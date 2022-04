Ilbaxnimada slaamka: Muslimkii boqolaal sano ka hor loo aqoonsanaa dhakhtarka ugu fiican dunida

Waxaa kale oo uu Ibnu Sina helay in cudurrada qaarkood lagu daawyn karo qaab nafsaani ah ( Psychology)

Sidoo kale Ibnul Heytham waxa uu aad u darsay xiriirka ka dhexeeya iftiinka , aragga, iyo maskaxda bani aadamka. Waxaa aad loo xusaa inuu sameeyay isku daygii ugu horreyay ee in wax lagu sawiri karo camerooyinka hadda la isticmaalo, weyneysada, iyo aalado kale.

Dhinaca isbitaallada

In kasta oo uu cilmigu caafimaadku meel sare gaaray waqtigan haddana waxaa la wada qiray in Muslimiintu ay yihiin kuwii jidka u xaaray in la soo gaaro heerka maanta la joogo.