Colaadda Ukraine: Ruushka oo digniintii ugu adkayd u diray dalalka Galbeedka

Saacad ka hor

Qoraal diblomaasiyadeed oo ay Moscow u dirtay Washington, oo nuqul kamid ah ay darseen warbaahinta Maraykanka ayaa lagu sheegay in hubka lagu taageero Ukraine ay ka dhalan karto "cawaaqib aan la saadaalin karin".

Qoraalka oo la diray Talaadadii ayaa ku soo beegmay xilli ay soo baxeen warar sheegaya in Maraykanka uu taakulo milateri oo dhan 800 oo milyan oo dollar uu u dirayo Ukraine. Waxaa hubkaas kamid ah madaafiicda goobaha fog duqeeya, si xukuumadda Kyiv ay ugu babac dhigto awoodda milateri ee Ruushka.

Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa sheegay in digniinta Ruushka loo fasiran karo in kaalmada milateri ee la siiyay Ukraine ay wax badan ka tartay furimaha dagaalka.

Kaalmada milateri ee Maraykanka ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay gaarto Ukraine, xilli ciidamada Ruushka ay isku urursanayaan bariga dalkaas si ay duullaan ballaaran ugu qaadaan gobolka Donbas todobaadyada soo socda.

Duqeyn nukliyeer ah

Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa Jimcihii sheegay in caalamka uu u toog hayo suuragalnimada ah in Ruushka uu duqeyn nukliyeer ah u adeegsan doono dalkiisa.

Zelensky oo u warramay telefishinka CNN ayaa sheegay in walaac xooggan uu ku abuuray hadal uu sheegay agaasimaha CIA oo tilmaamay in Ruushka uu si xeeladaysan hubka nukliyeerka ugu adeegsan karo colaadda Ukraine.

"Ma aha mid ii gaar ah, balse waa walaac uu qabo caalamka oo dhan. Waxaa suuragal ah in xogtaas ay dhab tahay ama ay noqon karto mid been ah," ayuu yiri Madaxweynaha.

"Ma aha in aan cabsanno ee waa in aan diyaargarowno. Arrintan uma taallo Ukraine oo keliya ee waxa ay khuseysaa caalamka oo dhan,"ayuu hadalkiisa raaciyay.

Bishii la soo dhaafay, afhayeenka Kremlin ayaa sheegay in Ruushka uu adeegsan doono hubkiisa nukliyeerka ah marka uu dareemi khatar ku aaddan jiritaanka dalkiisa.

Waxa uu tibaaxay in ugu yaraan 3,000 oo askari ay dalkiisa uga dhinteen dagaalka tan iyo markii uu Ruushka billaabay duullaanka, halka dhaawacana uu kor u dhaafayo 10,000 oo askari.

Ukraine ayaa dhowr jeer sheegtay in Ruushka ay ka dishay askar kumannaan ah, sheegashadaas oo aan si dhab ah loo xaqiijin.

Maxaa dejiyay markabkii Moskva?

Sarkaal Maraykan ah oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in dalkiisa uu rumaysan yahay in markabkii gantaallada xambaari jiray ee Moskva ay ku dhaceen laba gantaal oo nooca Neptune ah oo ay ganeen ciidamada Ukraine.