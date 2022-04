Jahwareerka ka dhashay tahriibayaasha UK ay dib ugu soo celineyso Rwanda

50 Daqiiqadood ka hor

Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha UK ayaa ka digay in aan la helin caddeymo ku filan oo ku saabsan saameynta taban ee ka dhalan karta qorshaha dowladda UK ay dadka magangelyo doonka ah ku geyneyso dalka Rwanda.

Xoghayaha joogtada ee waasaradda arrimaha UK, Matthew Rycroft wuxuu sheegay in siyaasadda ku saabsan qiimaha lacagta ku baxeyso qorshahan ay ku tiirsan tahay sidii loo yareyn lahaa kuwa sida sharci darrada ah uga soo gudbayo kanaallada Ingiriiska.

Waxa uu sheegay in kasta oo aanay jirin "caddayn ku filan" oo ku saabsan faa'iidooyinka mashruucan isla markaana aysan ka dhigneyn in aanu shaqaynayn.

Xoghayaha arrimaha gudaha ayaa ku jawaabtay "in aanay macquul aheyn in la ogaado in dib loo dhigo mashruuca iyadoo aan wax isku dabarid ah la sameyn"