Muxuu yahay xanuunkan cusub ee soo ridanaya carruurta Mareykanka iyo Yurub?

Saacad ka hor

Balse Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa sheegay in tiro ka yar shan kiis laga helay Ireland, iyadoo saddex kalena laga helay Spain. Waxay WHO intaas ku dartay in kiisas badan ay soo bixi karaan maalmaha soo socda.