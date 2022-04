Kuraasta 16-ka: Muxuu yahay qorshaha guddiga doorashada heer Federaal ee gaaray Garbahaarrey?

35 Daqiiqadood ka hor

Xubnahaas ayaa BBC-da u sheegay in ujeedada ay halkaasi u tageen ay tahay qiimaynta ah in ay magaaladu diyaar u tahay in doorasho lagu qabto iyo sidii doorashada kuraasta baarlamaanka ee taalla magaaladaas loo qaban lahaa.