Dagaalka Ukraine. Xulafada Ukraine oo wacd ku maray inay sii laba jibaarayaan taageeradooda

27 Daqiiqadood ka hor

"Waxaanu ka codsanay warshadaha aaladaha difaaca ee Jarmalka in ay noo sheegaan qalabka ay iibiyaan. Ukraine waxay haatan wax ka dooratay liiskii loo soo gudbeyey oo ay lacagtiina ay ku iibsan lahaydna bixinaysaa waxaa ka mid ah hubka lidka kaareyaasha, qalabka difaaca cirka iyo sidoo kale saanad ay ka mid tahay tan loo isticmaalo madaafiicda goobta. Waxa intaa dheer in aanu diyaar u nahay xulufadayada NATO ee weli haysta hub lagu sameeyey Ruushka in ay iyagana ka taageerno sidii ay Ukraine u gaadhsiin lahaayeen. Arintani waa wax aanu wada jir u qabanayno oo isku meel loo wado waana qaabka ugu haboon sababtoo ah si dhakhso ah ayaa saanaddaa loo gaadhsiinayaa halka loogaba baahan yahay waana muhiim haatan."

"Mar labaad waxaanu ku boorinaynaa maamulka Kyiv in ay caqliga ka shaqaysiiyaan oo ay maleeshiyaadkooda faraan in ay iska daayaan wax iska caabinan aanay sii wadi karin. Laakiin waa in ay aan ogaanaa in ay suurto gal tahay in aan hurimaha ciidamada Ukraine saraakiisha hogaaminaysa aanay maamulka Kyiv amarkaa siinayn oo aanay hubka dhigayn. Waxaan doonayaa in aan ku nuuxnuuxsado in hogaanka Ruushku u ballanqaadayo noloshooda iyo badabaadooda ba cid kasta oo hubka dhigta sidoo kalena loo fidin doona gargaar caafimaad."