Kursiga Hop086: Shan waddo oo u furan Fahad Yaasiin kaddib go'aankii maxkamadda

In muddo ahba waxaa taagnaa khilaafka salka ku haya doorashadii Fahad Yaasiin uu kusoo baxay ee goor sii horraysay ka dhacday magaalada Beledweyne, taasoo ay waxba kama jiraan kasoo qaadeen guddiga doorashada ee heer federaal.

Sababaha ay guddigu u diideen natiijada waxaa ka mid ahaa in "aan loo marin habraacyadii loogu talogalay". Balse Guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee maamulka Hirshabeelle ayaa kasoo hor jeestay go'aankaas, iyagoo ku adkaysanaya in doorashada Fahad ay ahayd mid waddadii saxda ahayd loo maray.

Dacwaddii uu Fahad Yaasiin u gudbiyay maxkamadda sare ayaa maanta waxaa ku gacan sayray garsoorka oo sheegay in Makamaddu aysan awood u lahayn inay faraha la gasho arrimaha doorashadan hadda socota.

1- Inuu ku noqdo Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashada

Hase ahaatee durbadiiba guddiga doorashada heer federaal ayaa ku dhawaaqay in la hakiyay doorashada kursigaas, taasoo dhalisay muran wayn.

Guddiga xallinta khilaafaadka doorashada ayaa dhankooda sheegay in ay fasaxeen kursiga Fahad, doorashadiisuna ay ahayd mid waafaqsan habraacyada loo asteeyay.

Maxkamadda sare ayaa maanta sheegtay in Fahad ay ahayd inu dacwadiisa u gudbiya guddiga markii la laayay doorashadiisa.

Markii uu isqabqabsigu gaaray ilaa maxkamadda sare, qareennada guddiga doorashada heer federaal waxay ku doodayeen in guddiga khilaafaadka uu ku degdegay tallaabadiisa, uuna go'aan soo saaray xilli uusan u wali u tagin siyaasiga doodda qabay, oo ah Fahad.

Mas'uuliyiinta guddiga doorashada heer federaal ee magaciisa loo soo gaabiyo "FIET" ayaa qudhooda lagu dhaliilay in xubno ka mid ah guddigooda ay goob joog ka ahaayeen meesha ay ka dhacday doorashada Fahad, oo markaas ay ku qanacsanaayeen sida ay wax u socdeen balse markii dambe ay la imaadeen arrin taas ka duwan.

2- In kiiska loo gudbiyo Madasha Wadatashiga Qaranka

Labo ka mid ah maamul goboleedyada ayaa loo tiriyaa in aysan la dhacsanayn Fahad Yaasiin, kuwaasoo kala ah Jubaland iyo Puntland, halka saddexda kale oo kala ah Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed lagu tiriyo in ay u janjeeraan dhinaca Fahad Yaasiin. Waxaase aan meesha ka marnayn in Ra'iisul Wasaare Rooble uu miisaan ku leeyahay Madashan.