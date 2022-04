Xarunta la burburiyay ee Ukraine oo ay dad ku xanniban yihiin

58 Daqiiqadood ka hor

Mid ka mid ah ciidamadii ugu dambeeyay ee difaacayay Mariupol ayaa BBC u sheegay in goobaha biraha lagu hagaajiyo ee go'doonsan ee ay isugu tageen si weyn loo burburiyay isla markaana ay dadku ku hoos jiraan dhismaha burburay.

Mar uu ku sugnaa xarunta Azovstal - oo ah qyebtii ugu dambeysay ee Mariupol ee aan gacanta ugu jirin Ruushka, ayaa Svyatoslav Palamar wuxuu sheegay in ciidamada ay iska caabbiyeen weerarro dhowr ah oo Ruushka uu kusoo qaaday.

"Waxaan mar walba sheegaa in ilaa iyo inta aan halkan annaga joogno, Mariupol way gacanta ugu jiri doontaa Ukraine," ayuu yiri.

Goor sii horreysay Madaxweyne Vladimir Putin ayaa ku baaqay in weerar qorsheysan lagu qaado goobaha biraha lagu hagaajiyo ee magaalada, wuxuuna ciidamadiisa amray inay burburiyaan goobahaas.

"Waa in la xajiyaa goobtan warshadaha, si uusan duqsi xitaa u dhaafin," ayuu yiri.

Capt Palamar ayaa sheegay in Ruushku ay warshadda birta ku soo tuureen bambaanooyin culclus, iyagoo adeegsanaya maraakiibtooda dagaalka.

BBC ma aysan awoodin inay xaqiijiso arinkaas. Laakiin waxa ay kor u qaadaysaa marag-furka ah, in horraantii toddobaadkan uu taliyaha badda ee Ukraine uu sidoo kale ku sugnaa goobta, kaas oo sheegay in dagaalyahannada ay ka tiro bateen hubkuna uu gabaabsi ka yahay.

Mar la weydiiyay inta difaac ee reer Ukraine ee ku haray Mariupol, ayaa Capt Palamar waxa uu si fudud ugu jawaabay "ku filan in la iska caabbiyo weerarada".

Waxa uu sheegay in dadka rayidka ah ay ku kala sugan yihiin goobo kala duwan oo ay ka fog yihiin dagaalyahannada.

"Waan la xiriirnaa dadka rayidka ah ee ku sugan meelaha aan tagi karno, waxaan ognahay in ay jiraan caruur yar yar oo saddex bilood ah," ayuu yiri.

Dagaalyahanku waxa uu codsaday in dadka rayidka ah loo ogolaado in ay si badbaado leh uga baxaan goobta waxa uuna ku baaqay in waddan saddexaad ama hay'ad caalami ah ay dammaanad qaaddo amnigooda.