Doorashada Faransiiska: Macron oo cambaareeyay mamnuucidda xijaabka haweenka Muslimiinta ah

Wax badan ma aysan qaadan in ay kululaato doodda oo socotay labo saac iyo 45 daqiiqo.

Le Pen ayaa sheegtay in 70% dadka Faransiiska ay aaminsna yihiin in heerkooda nolosha uu hoos u dhacay shantii sano ee la soo dhaafay ayna iyadu noqon doonto maaxweynaha nabadda rayidka iyo walaaltinnimada qaranka. "Waxaan u baahannahay inaan dalkooda muhiimadda ku siinno dadka Faransiiska ah," ayay tiri.

Iyadoo ay jirto horumar ay sameysay Ms Le Pen, ra'yi ururin laga sameeyay codbixiyeyaasha oo laga daayay telefishinka dalkaas laga leeyahay ee BFMTV iyo wargeyska L'Express ayaa muujinaya in Macron uu ku guuleysan doono madaxtinnimada dalkaas. Codbixinta ayaa muujineysa in 59% dadku ay aad ugu qanacsanaayeen Macron.

Falanqeyn: Macron oo ka fogaanaya dabinnada doodda

Dhibka madaxweynaha ayaa ahaa in si ka duwan sanadkii 2017, uu haatan difaacayay arrimo muuqda oo xafiiskiisa ah.

Waxay ka dhigan tahya in marka la weydiiyo waxa uu u qorsheeyay haddii mar labaad la dorto, wuxuu ku adkeysanayay inuu sii wadi doono waxyaabaha uu ku guuleystay. Haweeneyda la tartameysa ayaa ku weerareysay guul darrooyinkii shanta sano ee dowladdiisa.

Dhanka dhaqaalaha, wuxuu si xoog ah ugu doodayay in so jeediinadiisa ku aaddan wax ka qabashada sicir bararka dalkaas ay yihiin kuwo wax ku ool ah kana fiican fakradaha ay soo jeedisay Le Pen.

Sida ay dooddu u kululaatay

Kaddib si qabow oo ay ku bilaabatay, waxay durba is beddeshay markii labada musharrax ay ka hadleen arrinta ugu weyn ee ay daneynayaan codbixiyeyaasha.

Sicirka quutul daruuriga ah: Billowgii Marine Le Pen ayaa sheegtay in tani ay ahayd muhiimaddeeda: "Si abadiyan ah ayaan u dhimi doonaa canshuurta tamarta. Waxaan sidoo kale dhimi doonaa canshuuraha, wax canshuur ah lagama dhimayo mushaarka dadka ka yar 30 sano. Waxay Mr Macron ku eedeysay inuu oggolaaday hoos u dhaca lacagaha caymiska.

Mr Macron ayaa sheegay in xalka uu u hayo arrintaas ay tahay wax ka beddelka qiimaha taas oo "labo jibbaar ka waxtar badan dhimidda canshuurta iibka".

Waxay aad madaxa iskula galeen sidii loo dhimi lahaa qiimaha tamarta. Macron ayaa ku celceliyay in soo jeedinnada Marine ay yihiin kuwo aan shaqeyneyn. Waxay ugu war celisay: "Waxaan doonayaa inaan dadka Faransiiska dib ugu celiyo lacagtooda."

Muhaajiriinta iyo Islaamka: Marine Le Pen ayaa si kulul u hadashay, iyadoo ballan qaadday in afti loo sameyn doono cidda joogeysa iyo cidda ka tegeysa Faransiiska iyadoo cambaareysay waxa ay ugu yeertay "qulqulka baahsan ee muhaajiriinta" kaas oo horseeday ammaan darrada.

Waxay kaddib ka hadashay arrin kale oo muhiim u ah siyaasaddeeda, taas oo ah mamnuucidda xirashada xijaabka, iyadoo ku doodday inay tahay in haweenka laga xoreeyo "cadaadiska Islaamiyiinta". Mr Macron ayaa u jawaabay oo sheegay inay khalad tahay in la isku milo Islaamka iyo Islaamiyiinta. Siyaasaddeeda, ayuu sheegay, inay horseedi doonto "dagaal sokeeye" ayna meel ka dhac ku tahay qiyamka Faransiiska: "Waxaa la arki doonaa booliis tuban waddooyinka oo cayrsanaya gabar xijaab xiran iyo [wiilasha Yuhuudda ah] oo xiran kippah."

Marine Le Pen, haddii ay xilka la wareegto, waxay ballan qaaday inay joojiso dhammaan mashaariicda masaajidda lagu dhisayo ee Faransiiska ilaa la xaqiijiyo ilaha dakhliga, ayna xoojineyso sharciga mamnuucaya in astaamaha diimaha loo xirto iskuullada ayna ku dareyso meelaha ay bulshadu isugu timaaddo, oo aysan keliya mamnuuceyn indha shareerka ama burqa, balse sidoo kale xijaabka.

Waxay sidoo kale ku baaqeysaa mamnuucidda gowricidda xayawaannada sida ay qabto shareecada Islaamka, iyo in lagu iibiyo hilibka maqaayadaha iyadoo la leeyahay "waa xalaal", ama sida ay qabaan Masiixiyiinta.

Dagaalka Ruushka ee Ukraine: Emmanuel Macron ayaa sheegay in Ruushka "uu ku socday waddo khatar ah" isla markaana doorka Faransiiska iyo Yurub uu ahaa inay Ukraine siiyaan qalab militari ayna qaataan qaxootiga dalkaas.

Ms Le Pen, ayaa lagu cambaareeyay xiriirka dhow ee ay la leedahay Aqalka Kremlin iyo in banki Ruushka ku yaalla ay xisbigeeda uga qaadday deyn, waxayna ka digtay in Ukraine oo hub la siiyo ay Faransiiska ka dhigeyso mid "labada dal ka barbar dagaallamaya". Si kastaba, waxay taageertay siyaasadda Macron ee ah caawinta Ukraine iyo in qaxootiga magangalyo la siiyo.