Jubbaland: Afar Arrimood oo ku saabsan "Aabihii Diloow" iyo sababtii uu aabihiis ku dilay

22 Daqiiqadood ka hor

Jaamac Joofane, oo ah afhayeenka Wasaaradda Amniga ee Jubbaland, ayaa BBC-da u sheegay in ninkan uu yahay shakhsi deegaanka aad looga yaqaanno, uuna xilliga la qabtay isku dayayay inuu dalka dibaddiisa u baxsado.

"Ninkan oo shalay lagu xiray Kismaayo waxa uu diyaarad kuwa maxalliga ah kasoo raacay magaalada Dhooblay, wuxuuna ku socday magaalada Muqdisho. Baaritaan aan samaynay waxaan ku ogaannay inuu rabay in uu usii baxo dhanka dalka Turkiga, sidaana uu waddanka kaga baxo," ayuu yidhi afjayeenka.

Eedeysanahan, oo ay gacanta ku dhigeen ciidanka dhar cadka ah ee ka howl gala garoonka diyaaradaha Kismaayo ayaa la sheegay in uu caan ku ahaa dhibaatooyin uu ka gaystay deegaanno ku xaalla xadka isku xira Soomaaliya iyo Kenya.

Sidoo kale waxaa lasoo tebiyay in uu falal noocaasoo kale ah ka gaysan jiray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.

1-Sababta uu aabihiis ku dilay

Baraha bulshada oo aad loogu hadal hayay sheekadiisa ayaa sidoo kale ay dadku ku muujinayeen in ay aad u yaqaannaan.

"Sida ay hay'adaha amniga ee baaritaanka ku haya noo sheegeen, ninkan dadka uu dilay waxaa ka mid ah aabihiis. Waxaa la sheegay in sababta uu ku dilay ay ahayd arrimo la xiriira inuu shuftada ka baxo iyo wax la mid ah," ayuu yidhi.

Sida ay wararku sheegayaan, aabihiis ayaa ka dalbaday inuu iska joojiyo burcadnimada, markii uu ka diidayna ay is qabteen, sidaasna uu ku dilay.

2-In ay Kenya aad u doon doonayso

Ciidamada booliska dalka Kenya ayaa si weyn u doon doonayay in muddo ah.

3- Waxa ay Jubaland ka yeelayso arrintiisa

Afhayeenka Wasaaradda Amniga Jubbaland ayaa BBC-da u sheegay in qorshahoodu uu yahay in ay ku maxkamadeeyaan gudaha Jubbaland, balse meesha kama uusan saarin suurtagalnimada in loo gacan geliyo dowladda Kenya.