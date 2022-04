Daawo: Feeryahan caan ah oo nin ku dhex feeray diyaarad

31 Daqiiqadood ka hor

Afhayeenka ayaa inta ku daray in rakaabkii ay diyaaradda isla saarnaayeen uu garddareystay Tyson isla markaana uu dhibaato kala kulmay.

"Xog badan lagama hayo dhacdada, waxaa uu diiday in wada-shaqeyn dheeraad ah uu la yeesho baaritaanka booliska," ayay tiri afhayeen u hadashay waaxda booliska Bilayska San Francisco oo ka hadashay dhacdadan.

Muuqaalka ay daabacday barta TMZ-ma muujinayo gebi ahaanba dhacdada iyo caagadda biyaha ee la sheegay in lagu tuuray feeryahanka.

Sida laga soo xigtay TMZ, Tyson wuxuu ogolaaday inuu sawir la galo rakaabka, Laakiin ninku wuxuu sii waday inuu dhibaateeyo Tyson, in kasta oo uu Tyson ka codsaday inuu is dejiyo.

Waxaa muuqaalka laga maqalayay codka qofkii uu feerayay oo leh "hey Mike, Mike" kaas oo u muuqday in uu isku dayay in uu dejiyo Tyson halka qof kale uu isku dayay in uu xaaladda qaboojiyo.