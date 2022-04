Doorashada Soomaaliya: Farmaajo iyo Rooble oo weli isku mari la' kuraasta Gedo

52 Daqiiqadood ka hor

Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer Federaal, Muuse Geelle Yuusuf, ayaa ku baaqay in la dhaariyo 16-ka xubnood ee ku soo baxay doorashadii Jimcihii iyo Sabtida maanta ah ka dhacday degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.

Muuse ayaa ku dooday in waqtiga uu gabaabsi yahay, ayna waajib tahay in kuraastaas ay ka qeyb qaataan doorasahada guddoonka golaha shacabka ee la filayo inay dhacdo Arbacada soo socota.

Waxaa baraha bulshada maanta lagu faafiyay war ah in wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullahi Abuukar Xaaji (Carab) oo kamid ahaa xubnaha shalay lagu doortay Ceelwaaq maanta loo diiday in loo dhaariyo xildhibaannimo.

BBC-da ayaa fahansan inuu jiro xeer dhigaya in qofka ku guulaysta xildhibaannimo la dhaarin karo uun saddex maalin kadib marka la doortay, si fursad loo siiyo guddiga xallinta khilaafaadka. Sidaa oo ay tahay, ma cadda in xubnaha lagu doortay Ceelwaaq la dhaarin doono saddex maalin kadib. Balse guddiga xalinta khilaafaadka laftiisa ayaaba xalay warqad uu soo saaray ku sheegay in doorashada ka dhacday Ceelwaaq ay waxbo kama jiraan tahay.