Xasuuqii Rwanda: Waxaan cafiyay nikii dilay seygeyga-wiilkeyga ayaan u guuriyay gabadhiisa

22 Daqiiqadood ka hor

Si aad uga soo kabsato dhibaatadii kuso gaartay waa in aad is jeclaatan - sidaas ayay aaminsan tahay haweeney cafisay ninkii dilay seygeeda 28 sano ka hor xilliggii u socday xasuuqii Rwanda, sidoo kale waxay u ogolaatay wiilkeeda in uu guursado gabadhii uu dhalay ninkii dilay seygeeda.