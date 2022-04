Alexander Dugin: Waa kuma ninka lagu tilmaamo maskaxda uu Putun ka shidaal qaato ee aan gabashada aqoon?

Waxaa la sheegay in si loo fahmo madaxweyne Vladimir Putin, ay marka hore tahay in la fahmo fikirka Alexander Dugin.

Falanqeeyahan ayaa sheegay in aragtidiisa ku saleysan tahay fikirka ultra-nationalist, dadka qaarkiis waxay u arkaan inuu yahay fikirka ugu saameynta badan Ruushka.

Mr Dugin ayaa loo arkaa maskaxdii ka dambeysay in Putin uu la wareego Crimea 2014. Waxa uu sidoo kale ku dooday dhowr sano ka hor in faragelinta militari ee bariga Ukraine - oo uu ugu yeeray Novorossiya (Ruushka Cusub) - ay lagama maarmaan tahay "si loo badbaadiyo awoodda anshaxa ee Ruushka".

Maqaal lagu daabacay mareegta Stanford University Center for Europe, khabiirka siyaasadda ee Ruushka John B. Dunlop wuxuu qoray in 1991, markii USSR burburtay, in Dugin uu la kulmay qoraa caan ah oo la yirahdo Aleksandr Prokhanov oo shuuci ahaa xiriirna la lahaa qaybo ka mid ah ciidamada Ruushka.