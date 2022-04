Dad badan oo rayad ah oo lagu laayay gobalka Darfuur

Hay'adaha gargaarka ee dalka Sudan ayaa ku warramaya in dad badan oo rayad ah ay ku dhinteen dagaallo ka dhacay gobalka Darfur.Dagaalka ayaa jimchihii ka dhex qarxay laba beelood oo xifaaltan ka dhaxeeyo kuwaas oo wada dega magaalada Krink ee galbeedka Darfur. Isku dhacyadaan ayaa sii xoogaystay Axaddii.

Axaddii shalay hay'adda laanqayrta cas ayaa ka digtay in ay ka sii darto xaaladda binu aadanimo ee halkaasi ka jirta iyadoo ku baaqday in dadka xanuusan iyo kuwa dhaawacmay loo oggalaado in ay gargara helaan.