Doorashada Faransiiska: Macron oo mar kale loo doortay madaxtinnimada Faransiiska

By Paul Kirby

in Paris

Saacad ka hor

Xigashada Sawirka, Getty Images

Emmanuel Macron ayaa ku guuleystay shan sano oo dheeri ah oo uu ahaa madaxweynaha Faransiiska ka dib markii uu si la yaab leh uga guuleystay haweeneydii la tartamaysay ee Marine Le Pen, taas oo isugeyn iyana heshay saamiga ugu sarreeya ee midigta fog ee codbixinta.

Waxa uu ku guulaystay 58.55% ilaa 41.45%, waana xad ka weyn sidii la filayey.

Hoggaamiyahan lagu tilmaamo in uu yahay dhaxdhexaadka ayaa u sheegay taageerayaashiisa oo kula dabbaal degayey daarta Eiffel Tower in hadda doorashadu dhammaatay uuna noqon doono "madaxweyne dadka oo dhan".

Waa madaxweynihii ugu horeeyay ee xilka haya ee dib loo doorto muddo 20 sano ah.

Inkasta oo laga adkaaday, Ms Le Pen, oo 53 jir ah, ayaa sheegtay in saamigeedii muhiimka ahaa ee codbixinta ay weli muujinayso in ay guul joogaan.

Fikradaheedii ku aaddanaa qarannimada ee ay mataleysay ayaa gaadhay meel sare, sida ay u sheegtay taageerayaasheeda. Laakin Eric Zemmour oo ka soo horjeeda midigta fog ayaa tilmaamay in ugu dambeyntii ayu guuldarreysatay, si la mid ah aabaheed ooiyada ka horeeyay: "Waa markii sideedaad ee magaca Le Pen uu la kulmo guuldarro."

Marine Le Pen ayaa la wareegtay xisbigii uu aasaasay aabaheed Jean-Marie Le Pen sanadi 2011 si ay uga dhigto mid la dooran karo. Waxa ay ku guulaysatay in ka badan 13 milyan oo codad ah maalintii Axadda, iyada oo ku saamaysay dadka qorshe cashuur dhimis ah si wax looga qabto maciishada qaaliga ah, mamnuucida xidhashada xijaabka muslimiinta iyo aftida loo qaadayo xakamaynta socdaalka.

"Waa in jawaab loo helaa cadhada iyo is afgaranwaaga sababay in qaar badan oo ka mid ah dadkeena ay u codeeyaan midigta fog" ayuu Mr Macron ku sheegay khudbadiisii guusha. "Waxay noqon doontaa mas'uuliyaddayda iyo tan dadka igu xeeran.

In ka badan oo ka mid ah saddexdii codbixiye ayaan u codayn labadan murashax. Dadka u soo baxay doorashada ayaa wax yar ka yar 72%, waana tii ugu hooseysay ee doorashada madaxtinimo ee ku celis ah tan iyo 1969-kii, in ka badan saddex milyan oo qof ayaa dhiibtay codad xumaaday ama aan shaqayn.

Inta badan Faransiiska ayaa fasax ku jiray maalinta cod bixinta, laakiin tirada yar ee u soo baxay ayaa sidoo kale ka tarjumeysa naxariis darada codbixiyayaasha oo ka cawday in midkoodna uusan matalin.

Codbixiyayaasha qaar oo sheegay in ay codad madhan dhiibanayeen ayaa BBC-da u sheegay in ay doonayaan in ay ciqaabaan madaxweynaha xilka haya.

Dibadbaxayaasha ka soo horjeeda Macron ayaa isugu soo baxay dhowr magaalo oo ay ku jiraan Paris, Rennes, Toulouse iyo Nantes, iyagoo diiday inay aqbalaan natiijada.

Khudbaddiisa Mr Macron, oo 44 jir ah, wuxuu ku sheegay in dowladdiisu ay tahay inay "ka jawaabto doorkooda kuwa diiday in ay wax doortaan".Hogaamiyaha bidix-fog Jean-Luc Mélenchon, oo ay si dirqi ah ku garaacday Ms Le Pen wareegii koowaad ee codbixinta laba toddobaad ka hor, ayaa si kulul uga hadlay labada murashax.