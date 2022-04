Maxay dadka Kuuriyaanka ahi hal sano uga yaraan doonaan da'doodii hore?

42 Daqiiqadood ka hor

Laakiin habkan "Da'da Kuuriya" ayaa laga yaabaa inuu dhawaan isbedelo iyadoo madaxweynaha la doortay ee dalkaas Yoon Suk-yeol uu dabada ka riixayo in habkan wax-tirinta ee qarniyo soo jiitamayay la baabi'iyo.

Lee Yong-ho oo ah madaxa guddiga kala guurka ee madaxweynaha la doortay ayaa sheegay in maamulka imaan doona uu doonayo in uu jaangooyo habka loo tiriyo da'da si Kuuriyada Koonfureed ay ula mid noqoto caalamka intiisa kale.

Wuxuu sheegay in xisaabinta da'da kala duwan ay keentay "jahwareer joogto ah" iyo "kharash bulsho iyo dhaqaale oo aan loo baahnayn."

Soo jeedinta cusub ayaa u muuqata mid ay dadka qaar si weyn u aqbaleen - laakiin khubarada ayaa sheegaya in ay shaki ka qabaan in dhab ahaantii la hirgelin doono iyo in kale.