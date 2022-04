Ramadan: Masar oo war ka soo saartay go'aan muran badan dhaliyay oo ku saabsan salaadda Tahajudka

Xigashada Sawirka, Getty Images

Wasiirka Awqaafta Masar, Dr. Mukhtaar Gomaa, ayaa ka noqday go'aankiisii ​​hore ee ahaa ee lagu mamnuucay in saaladda Tahajudka lagu tukado masaajidda, tobanka habeen ee ugu dambeeyay bishan Ramadaan kadib markii hadal heyn ballaaran ay ka dhalatay markii baraha bulshada lagu baahiyay sawirro ku saabsan kormeerayaasha wasaaradda awqaafta oo habeenkii sameynayay howlgallo lagu xaqiijinayo in masaajidda la xiray iyo in kale.

Wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay in haatan laga laabtay tallaabadii lagu xiray masaajidda xilli haatan dib loogu furay dadka ay ugu ictikifaan.

Toddobaadkii hore, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa ku dhawaaqday in salaadda tahajudka aan lagu tukan karin masaajidda, iyadoo laga duulayo awaamiirta ka soo baxday guddiga ka hortagga cudurka Karoona taasoo qeyb ka ah dadaallada looga hortaggayo fiditaanka cudurka.

Sawirro muujinaya kormeerayaasha Wasaaradda Awqaafta Masar oo habeenkii wareegaya si ay u hubiyaan in masaajidda la xiray iyo in kale ayaa waxay caro xooggan ka dhex dhaliyeen dadweynaha Masar ee isticmaala baraha bulshada.

Qaar kamid ah warbaahinta Masar ayaa ku warrantay in toddobaadkii hore ay saraakiisha Awqaafta ay bilaabeen howlgallo habeenkii lagu fulinayay masaajidda si loo hubiyo in albaabada la isugu dhuftay iyo in kale.

Intaa ka dib, muuqaal lagu faafiyey baraha bulshadu ayaa muujinaya "masjid ku yaalla degmada Helwaan laga hor istaagay dad doonayay inay ku cibaadeystaan si ay salaadda taraawiixda ugu soo tukadaan, taasina waxa go'aamiyay kormeere ka socday wasaaradda Aw-qaafta" ayay yiraahdeen dadkii ku sugnaa halkaas.

Hase ahaatee, ilo ka tirsan Wasaaradda Awqaafta Masar, oo u warramay shabakadda "Qaahira 24", ayaa beeniyay in kormeere ka tirsan wasaaradda uu dad ka hor istaagay inay ku cibaadeystaan masaajid, isagoo ku macneeyay in mid ka mid ah xubnaha masaajidka uu soo dhexgalay ka dib markii uu imaamka dhaafiyay waqtigii loo asteeyay in lagu tukado Taraawiixda kaas oo loo qorsheeyay nus saac.

Wasaaradda waxay sidoo kale sheegtay inay baaritaan ku sameysay sawirrada la isla dhex wareegyay isla markaana aysan waxbo ka jirin.

Dadweynaha Masar ayaa baraha bulshada ka billaabay halk ku dhigyo ka dhan wasaaradda awqaafta, waxay noqotay arrinta loogu hadal badan yahay Masar.

Waxay ku eedeeyeen wasiirka in dadka ictikaafayo uu ka hor istaagay inay masaajidda ku cibaadeystaan isagoo ku anadoocanayay in la kala fogaado cabsi laga qabo fiditaanka cudurka Karoona.

Dadka qaar ee isticmaala baraha bulshada ayaa ku eedeeyay saraakiisha wasaaradda awqaafta Masar inay waddo 'olole ka dhan ah salaadda tahajudka'