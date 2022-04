Cabdi Xaashi: Saddex jeer oo uu guddoomiyaha Aqalka Sare sameeyay arrimo hadal hayn weyn dhaliyay

1- Dhiibistii Qalbi dhagax

Bishii September ee sannadkii 2017-kii, waxaa soo baxday in Qalbi Dhagax oo laga soo qabtay magaalada gaalkacyo, waxaa la geeyay Muqdisho, ka dibna lagu wareejiyay Itoobiya oo u qaaday dalkeeda. Waxaana la dhigay Xabsi.

Dawladda Soomaaliya waxay xilligaas ku adkeysatay in dhiibitaanka Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ay ahayd mid loo maray sharciga.

Horaantii sanadkan, Golaha Wasiirrada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan ay soo saareen ugasoo hor jeestay fikirka ku aaddan in ururka ONLF uu yahay jabhad argagixiso ah, waxayna sidoo kale khalad ku tilmaameen go'aankii hore ee dhiibista Qalbi dhagax.

Markaas waxa uu sheegay in la saxay khalad ay gashay dowladda uu hoggaanka u hayay Madaxweyne Farmaajo.

"Waxaad saxdeen dambi horay u dhacay, oo dowladdii uu Farmaajo madaxda ka ahaa ay gashay, kaas oo ahaa in la dhiibo Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax, oo aan dalkiisa ka gelin wax dambi ah, ururka ONLF oo u dagaallama xorriyadda Soomaalida dulman ee la haystana ku sifaysay urur argagixiso ah," ayuu ku yidhi warbaahinta.

2- Arrintii Farmaajo

In muddo ahba waxaa soo jiitamayay khilaaf sal adag yeeshay oo u dhaxeeyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi.

Waxaa la rumaysan yahay in khilaafka u dhaxeeyay labada mas'uul uu si weyn dibadda ugu soo baxay sanadkii 2020-kii, xilligaas oo isasoo tarayeen wararka ku saabsan doorashada iyo isqabqabsiga siyaasadeed ee la xiriira hannaanka loo marayo doorashada xigta.

Arrimihii sida weyn hadal haynta baraha bulshada u qabsaday waxaa ka mid ahaa mar uu Guddoomiye Cabdi Xaashi meel fagaaro ah ka sheegay wax u muuqday in "madaxweyne Farmaajo uu ka codsaday inay meel ku sugaan inta uu suuliga kasoo noqonayo". Erayo kale oo toos ah ayuu guddoomiyuhu markaas u adeegsanayay sharraxaadda arrintaas.

Qaadicidda doorashada

Bishii March ee sanadkii lasoo dhaafay waxaa dhowr jeer warbaahinta qabsaday hadallo kasoo baxay Cabdi Xaashi oo sheegayay in laga hor istaagay shirarkii waanwaanta doorashada.

BBC-da oo weydiisay gudoomiye Cabdi Xaashi waxa uu yahay xalka ay doonayaan inay dalka ku badbaadiyaan ayaa yiri " waxaan rabnaa in Soomaaliya oo dhan heshiis la gaaro oo la isku yimaado, dhibaato iyo dagaal aniga xal uma arko."

Bishii January ee sanadkan 2022-ka, Cabdi xaashi mar kale ayuu hadal haynta shacabka qabsaday kaddib markii isaga, Boqor Aw Maxamuud Buur Madow iyo siyaasiyiin kale ay sheegeen in ay qaaddaceen doorashada Soomaaliya, iyagoo sidoo kalena eedeymo u jeediyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ka mid ah dadka hoggaanka u ah howlaha doorashada.

Muran xoog leh oo markii dambe xal laga gaadhay ayaa in muddo ah ka taagnaa doorashada kuraasta gobollada Waqooyi.

Is afgarasho kaddib, Cabdi Xaashi waxa uu ku guulaystay in mar kale loo soo doorto xubinnimada Aqalka Sare, maantana waxa uu ku guulaystay in mar kale uu sii hayo hoggaanka Aqalka.