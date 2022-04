Dagaalka Ukraine: Maxaa dhici doona haddii Putin uu go'aansado adeegsiga hubka nukliyeerka ee uu gacanta ku hayo?

Saacad ka hor

Madaxweyne Vladimir Putin ayaa mar kale u baaqay awoodda nukliyeerka ee Ruushka iyadoo ay sii socoto colaadda Ukraine, waxa uu sheegay in nidaamka cusub ee gantaallada ballistic-ga ee Ruushka ay tahay in cadawga Moscow ay dib u fikiraan.

Isagoo ku dhawaaqay duulaanka Ruushka ee Ukraine sideed Isbuuc ka hor, Putin wuxuu uga digay reer galbeedka in isku day kasta oo looga hortagayo "ay horseedi doonto natiijo aan la mahadin oo aan horay loo arag taariikhda adduunka". Dhowr maalmood ka dib, wuxuu amar ku bixiyay in ciidamada Nukliyeerka ee Ruushka heegan la geliyo.

Bartamihii bishan April Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa Jimcihii sheegay in caalamka uu u toog hayo suuragalnimada ah in Ruushka uu duqeyn nukliyeer ah u adeegsan doono dalkiisa.

Tani waa sida nidaamka taliska Ruushku u shaqeyn karo haddii ay dhacdo in la soo saaro hubka nukliyeerka.

Bayaankii sannadkii 2020 ee cinwaankiisu ahaa "Mabaadi'da aasaasiga ah ee Xiriirka Ruushka ee ka hortagga Nukliyeerka" ayaa dhigaya in madaxweynaha Ruushka uu go'aansanayo isticmaalka hubka nukliyeerka.

Waxa kale oo jira nidaamka kaydinta nuqulka, oo loo yaqaan Perimetr, kaas oo u oggolaanaya askarta in ay ridaan gantaalaha tooska ah, iyaga oo ka gudbaya dhammaan jaraanjarada taliska.

Miyay 'digniinta heerka sare' ee Putin sii kordhineysaa suurtagalnimda inuu dhaco weerar nukliyer ah?

Ka dib markii Putin uu sheegay 27-kii bishii Febraayo in ciidamada ka hortagga nukliyeerka ee Ruushka iyo hubka nukliyeerka ay tahay in wasaaradda difaaca ay diyaar-gareeyo.

Pavel Podvig, oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan machadka Qaramada Midoobay u qaabilsan daraasaadka hubka ee Geneva, ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in laga yaabo in awaamiirtaasi ay ka dhigtay xakameynta Nukliyeerka ee Ruushka, gaar ahaan, in uu furto habka isgaarsiinta mar kasta oo la soo bandhigo.