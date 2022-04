Niyukliyeer: Waa kee Madaxweynhii Mareykanka ee mar waalida u jilay Ruushka?

34 Daqiiqadood ka hor

Digniintan Nukliyeerka ah ayaa waxaa amray Madaxweynahii Mareykanka ee xilligaasi Richard Nixon ,weliba si qarsoodi ah, inkastoo ay u muuqatay inay lama huraan ahayd in Moscow iyo xulafadeeda ay ogaadaan tallaabadan geesinimada leh.

Nixon waxa uu xilka qabtay 1969kii isaga oo hadafkiisu ahaa in la soo afjaro dagaalkii Vietnam iyo Mareykanka

'Badhanka atomiga'

Sida laga soo xigtay khubarada, raadadka istiraatiijiyadda 'Fikrada waalida' waxaa laga heli karaa Nickelodeon Machiavelli oo shan qarni jiray, kaas oo qoray in "mararka qaarkood la adeegsado fikradaha waallida."

Buugga, la yirahdo The Ends of Power, waxaa qoray HR Holdman, madaxii hore ee shaqaalaha Nixon.

Holdman waxa uu sheegay in madaxweynihii wakhtigaas (Nixon) uu kala hadlay inuu ku mashquulsan yahay ka-hortagga shuuciyadda, oo aan u dulqaadan karin caradiisa, sidaa darteed uu ka faa'iideysan karo badhanka nukliyeerka ee uu gacanta ku hayay.

Sida laga soo xigtay qoraallada Holdman, Nixon ayaa u sheegay Holdman, "Waxaan rabaa in dadku rumaystaan ​​​​in aan gaarey heer aan wax kasta ku sameyn karo si aan dagaalka ugu guuleysto."

La taliyihiisii amniga qaranka Henry Kissinger ayaa sheegay in tan iyo markii uu la wareegay madaxtinimada bishii Janaayo 1969, Nixon uu isku dayay inuu la xaajoodo dawladda hantiwadaaga ee Waqooyiga Vietnam si loo soo afjaro dagaalka shuruudaha wanaagsan ee Washington.

"Nixon waxa rumaysnaa in haddii wax yar oo waali ah uu muujiyo,uu dagaalka joogsanayo," ayuu yiri Rosen McManus, oo ah borofisar cilmiga siyaasadda iyo arrimaha caalamiga ah ee Jaamacadda Pennsylvania.

Laakiin haddii ay taasi dhaci lahayd, natiijadu way ka duwanaan lahayd wixii uu Nixon raadinayey.

Isagoo la hadlayay BBC-da, McManus wuxuu yiri: "Waxay u muuqataa in Midowgii Soofiyeeti iyo xulafadiisa Waqooyiga Vietnam aysan ogeyn in Nixon uu isku dayay inuu muujiyo calaamado waalli ah ama ma aysan rumaysnayn aragtida waallida."

Way adag tahay in la ogaado dhab ahaanshaha ama been abuurka ah ee dabeecadda Nixon.