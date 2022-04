Yaa hadda sugaya aminiga doorashada Golaha Shacabka?

Saacad ka hor

Yaa hadda sugaya aminiga doorashada Golaha Shacabka?

Ra'iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa doonaya in hawlgalka ATMIS uu gebi ahaanba sugo amniga teendhada, halka Madaxweyne Farmaajo uu doonayo in hawshaas looga dambeeyo ciidanka booliska Soomaaliya, si waafqasan heshiiskii 17-ka September

Dhanka kale, Taliyaha booliska Soomaaliya, janaraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa Talaadadii sheegay in ilaa iyo hadda aanay heyn liisaska dadka ka qeybgalaya doorashada guddoonka Golaha Shacabka isla markaana ay aheyd in liisaskaas loo soo gudbiyo maalin ama labo maalin ka hor.

"Liiska lamana keenin wax aan hayno ma lahan, taas waxay i tuseysaa in aan anagu ka boolis ahaan mas'uuliyadda amniga ee doorashada aanan damaanad qaadi karin , taladeenuna waxaa weeyee in dib loo dhigo sabahaa awgood iyo amngi dartii" ayuu yiri Janaraal Cabdi Xasan Xijaar.

Wax yar ka dib, warqad kasoo baxay wasiirka amniga, Cabdullaahi Maxamed Nuur ayuu ku sheegay in uu shaqada ka joojiyay taliyaha booliska oo uu ku eedeeyay in uu faragelin ku hayo doorashada isla markaana uu isku dayay in uu hor istaago doorashada guddoonka Golaha Shacabka, sidaa darteed, wuxuu sheegay in taliye ku xigeenka booliska uu shaqada sii wadi doono.