Maxaa laga yeelayaa 18-kii xaas ee uu ka tagay boqorkii caanka ahaa ee dhawaan ku geeriyooday Nigeria?

27 Daqiiqadood ka hor

Intii uu noolaa, Boqor Alaafin Oba Adeymi III, wuxuu qabay dhowr xaas - guud ahaan 18 ayaa la diiwaan geliyay. Wararka kala duwan ee la helayo ayaa tibaaxaya in inta badan raggii booqashada tacsida ah ku tagay qasriga ayaa waxa ay tageen iyagoo ka walaacsan xaasaska uu ka tagay boqorka.

Dhaqanka Yorùbá, waxaa la aaminsan yahay in nin aan loo ogoleyn inuu guursado naag uu horay boqor u soo guursaday, gaar ahaan kuwa ugu caansan sida Alaafin.

Sida laga soo xigtay oday dhaqameedyo la kala yirahdo Baba Araba oo ku sugan gobolka Osun, iyo Chief Ifayemi Elebuibon, boqoradaha waa inay raacaan dhaqanka "opo", ee ah in carmallada ku guursadaan gudaha Yorubaland marka uu nimankooda ka geeriyoodo.

Hase yeeshee waa in marka hore ay is daahiriyaan kana soo baxaan shuruudaha kala ah in inta mudda ah ay ka dhawrsadaan goobaha dadweynaha isugu yimadaan iyo sidoo kale inaysan ka soo qeyb gelin minaasabadaha markaas ka dib ayay guursan karaan.