Ruushka oo afka furtay sheegayna in dagaalkii Saddexaad ee adduunka uu dhacayo

31 Daqiiqadood ka hor

Lavrov waxa uu sheegay in Moscow iyo Washington ay tahay inay dib u cusboonaysiiyaan ballanqaadkii ay sameeyeen hoggaamiyayaashii hore ee Ruushka iyo Maraykanka Mikhail Gorbachev iyo Ronald Reagan ee ahaa "in aanay jiri karin cid ku guulaysata dagaal nukliyeer ah".

"Waxaan rabaa in aan caddeeyo: Waxaan ilaalin doonaa gobol kasta oo NATO ah in uu lahaado leh awood buuxda oo isku dhafan oo la xoojiyay" ayuu yiri Biden.

Mr Heappey oo wax laga weydiiyay suurtagalnimada in Ruushka uu isticmaalo hubka Nukliyeerka ah ee taatikada ah, waxa uu sheegay in uu rumeysan yahay in ay "yartahay" suurtagalnimada. Mr Heappey ayaa sheegay in iyadoo NATO ay xoojineyso garab istaageeda Ukarine , haddana aysan bixinayn gargaar milateri.