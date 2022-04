Doorashada: Washamsigii lagu qaaday musharrixii Farmaajo iyo afar arrin oo kale oo la yeeb leh

Guuldarrada Xasan Cabdinuur

Musharixiinta haray ayaa ku baaqay isbaddel, waxaana dad badan ay la yaab ku noqotay in Xasan Cabdinuur uu helay 89 cod iyadoo Aadan Madoobe uu helay 163 cod oo ah ku dhawaad laba jibbaar codadka Cabdinuur. Dadka qaar ayaa arrintaasi ku tilmaamay washamsi lagu qaaday musharrixii Farmaajo.

Mursal oo iska haray

Guddoomiyihii hore baarlamaanka, Maxamed Mursal Sheekh ayaa si lama filaan ah isaga haray tartanka baarlamaanka. Mursal wuxuu aad ugu dhowaa madaxweyne Farmaajo. Waxyaabihii uu ku caan baxay waxaa ka mid ahaaa iskudaygii u ku donayay inuu muddo xileedka ugu kordhiyo xukuumadda madaxweyne Farmaajo sanadkii la so dhaafay, taasi oo socon weyday.

Doorashada habeenkii.

Waxaa lagu ballansanaa in codeyntu ay billaabato 9:00 subaxnimo, balse waxay billaabatay 09:00 fiidnimo kadib caqabado dhowr ah oo soo baxay. Doorashada ayaa waxaa la soo gabagabeeyay wixii ka dmabeeyay 02:00 habeennimo, iyadoo fadhigaasi lagu tilmaami kara mid ka mid ah fadhiyadii ugu dheeraa ee baarlamaanka Soomaaliya.

Farmaajo ayaa ku adkeysanayay in ciidammada booliska ay sugaan ammaanka goobta halka Rooble-na uu ku baaqay in ciidamada ATMIS loo igmado amniga isagoo tuhunsanaa in xoogga booliska aysan dhexdhexaad ahayn. Arrinta kale ee dib u dhaca keentay ayaa ahayd waxa laga yeelaya xildhibaannada lagu soo kala doortay Garbahaarey iyo CeelWaaq oo markii dambe laga reebay codeynta.