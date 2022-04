Janaraal Jaamac Maxamed Qaalib: Janaraalkii iska diiday xil uu Farmaajo u magacaabay horayna u diiday xil Ra'iisulwasaare

Soddon sano oo uu kaalin mug weyn ku lahaa dowladnimada Soomaalida kadib, wuxuu Jaamac isaga tagay shaqada dowladda May 1984dii. Wuxuuna noqday qareen isaga oo xafiis nootaayo ka furtay Muqdisho, wuxuuna tacbaday beer uu ku lahaa Afgooye. Mar aan waydiinnay sababta uu shaqada uga tegay wuxuu ku jawaabay "Waxaa la qabyaaladeeyay qaranka, oo xilalkii waxaa lagu tixay madaxweynaha ehelkiisa. Ma dooneyn in aan masuuliyad-wadareedka qaladkaas wax ku yeesho, sababtaas ayaana shaqada Dowladda uga tegay" ayuu yiri Jaamac Qaalib.

Markii ciidamadii dowladdu duqeeyeen Hargeysa ee shacab badan la xasuuqay 1988dii, wuxuu Jaamac ka mid noqday dadkii ka gadooday ee jabhadaha taageeray. Wuxuu xiriir hoose la sameeyay aasaasihi ururkii USC, Dr Ismaaciil Jimcaale Cosoble, wuxuuna taageeray jabhaddii waqooyiga ee SNM. "Waxaa laga quustay in kacaankii hagaago, sababtaas ayaana jabhadaha u taageeray, maalinna taageeradaas kama shallaaynin, in kastoo aan aaminsanaa in aysan SNM dalka kala goyn doonin, sidii ku qornayd Axdigoodii." Jaamac Yare

Xiriir adag ayaa dhexmaray isaga ayaa iyo Dr. Ismaaciil Jimcaale. Markii uu Dr. Jimcaale geeriyooday bartamihii 1990 ee dowladdiina burburtay dabayaaqadii isla sanadkaas ayay xubnihii USC waxay Janaraal Jaamac Yare u soo jeediyeen in uu dalka Raysulwasaare ka noqdo, balse wuu ka cudurdaartay, sababta uu u diidayna wuxuu ku sheegay warnololeedkiisa. Wuxuu yiri "Markii uu Dr. Ismaaciil Jimcaale geeriyooday, dawladdii dhexena burburtay, ayaa madaxdi USC ii soo bandhigeen in aan noqdo Wasiir 1aad, oo waxa ay filayeen in aan xidhiidhin karo iyaga (USC) iyo SNM. Hase yeeshe waa aan ka cudur daartay in aan xilkaas qabto. Waayo waxaan u arkayey in Wasiir 1aad oo cusbi ka soo bixi karay oo keliya Jabhadihi riday dawladdii Askarti. Markaas ka dib ayay Wasiirka 1aad u magcaabeen Cumar Carte, oo ka oggolaaday."