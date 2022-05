"Jihaadka jaceylka" oo Hindiya ku soo badanaya

52 Daqiiqadood ka hor

Haweeney u dhalatay Hindiya oo haysata diinta Hinduga ayaa is dishay ka dib markii handadaad ay kala kulantay saaxiibtinimada nin Muslim ah oo ku nool gobolka Karnakata ee koonfurta dalkaasi, sida booliska ay sheegeen.

Qof ay garaneyso ayey WhatsApp ugu sheegtay in ay Muslimiinta jeceshahay ka dib markii su'aal laga weydiiyay ninka ay saaxiibka la noqotay.

Booliska waxay sheegeen in farriintaasi lagu baahiyay baraha bulshada.

Shan nin oo ka tirsan Hinduga xagjirka ah ayaa tagay guriga haweeneyda waxayna u digeen waalidkeeda, sidaasi waxaa xaqiijiyay booliska. Gabadha oo 20 jir ahayd ayaa isla maalintaa is dishay.

Booliska waxay markii hore diiwaan geliyeen in gabadha ay iskeed isu dishay, balse markii ay ogaadeen doorka baraha bulshada ay ku lahaayeen dhimashadeeda ayey baaritaanka ballaariyeen.

K Annamalai, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliska degmada Chikkamagaluru, wuxuu BBC-da u sheegay in haweeneyda ay ka tagtay farriinta sharaxeysa in ay is dishay.